Börsenplätze Hawesko-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Hawesko-Aktie:

40,60 EUR +0,74% (25.11.2022, 09:29)



XETRA-Aktienkurs Hawesko-Aktie:

40,10 EUR -0,50% (25.11.2022, 09:28)



ISIN Hawesko-Aktie:

DE0006042708



WKN Hawesko-Aktie:

604270



Ticker-Symbol Hawesko-Aktie:

HAW



Kurzprofil Hawesko Holding AG:



Die Hawesko Holding AG (ISIN: DE0006042708, WKN: 604270, Ticker-Symbol: HAW) ist führende Handelsgruppe für hochwertige Weine, Champagner und Spirituosen. In 2020 erzielte sie einen Umsatz von 620 Mio. Euro und ein EBIT von 42 Mio. Euro. Die Hawesko-Gruppe beschäftigt in den Segmenten Retail (Jacques' und Wein & Co.), B2B (insbesondere Wein Wolf, Abayan und Grand Cru Select) und E-Commerce (insbesondere HAWESKO, Vinos und WirWinzer) rund 1.200 Mitarbeiter. Die Aktien der Hawesko Holding AG werden außer an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im Prime Standard Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (25.11.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Hawesko-Aktienanalyse von GSC Research:Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Weinhändlers Hawesko Holding AG (ISIN: DE0006042708, WKN: 604270, Ticker-Symbol: HAW).Nach den Rekordzahlen des Vorjahres, die durch Corona-Auswirkungen befeuert gewesen seien, habe bei der Hawesko Holding SE im laufenden Jahr die erwartete Normalisierung des Geschäfts eingesetzt. Allerdings liege die Gruppe mit ihrem jetzigen Zahlenwerk immer noch deutlich über dem Niveau vor der Corona-Pandemie.Im dritten Quartal hätten sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen weiter verschlechtert. Die schwachen Konjunkturerwartungen gepaart mit hohen Energiekosten würden massiv auf die Konsumlaune der Verbraucher drücken. Das von GfK ermittelte Konsumklimabarometer habe für Oktober weitere Rückgänge angezeigt. Vor diesem Hintergrund habe sich der Hawesko-Konzern bisher sehr wacker geschlagen und auch die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Auch der Analyst habe seine Schätzungen für 2022 im operativen Bereich unverändert belassen.Positiv werte der Analyst auch das verstärkte Engagement in Tschechien, zumal der osteuropäische Markt noch über deutliches Potenzial verfüge. Hier halte er weitere Expansionsschritte für denkbar. Das frühzeitige Engagement im Bereich der Digitalisierung biete aufgrund der jetzt erreichten Fortschritte eine gute Basis für anhaltend profitables Wachstum. Auch wenn die Hawesko-Gruppe nun wieder verstärkt in Werbung investieren müsse, eröffne die deutlich verbreiterte Kundenbasis eine solide Grundlage für die zukünftige Geschäftsentwicklung.Bei einem unveränderten Kursziel von 52,00 Euro empfiehlt Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, aber weiterhin, die Hawesko-Aktie zu kaufen. (Analyse vom 25.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link