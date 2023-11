Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Hawesko Holding SE:



Hawesko Holding SE (ISIN: DE0006042708, WKN: 604270, Ticker-Symbol: HAW) ist ein führender Anbieter von hochwertigen Weinen und Champagnern auf dem europäischen Markt. Die deutsche Holdinggesellschaft operiert in den Bereichen on- und offline Versandfachhandel, Weinfacheinzelhandel und Großhandel. Unter dem Dach der Gesellschaft sind unter anderem das Hanseatische Wein- und Sektkontor, Jacques' Wein-Depot, Wein Wolf sowie die CWD Champagner und Wein Distributionsgesellschaft vereint. In Deutschland gilt Hawesko als eines der größten integrierten Handelshäuser für hochwertige Weine und Champagner und ist auch auf dem internationalen Markt etabliert. (24.11.2023/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Hawesko-Aktienanalyse von GSC Research:Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Hawesko Holding SE (ISIN: DE0006042708, WKN: 604270, Ticker-Symbol: HAW) weiterhin zu kaufen.Die nach Corona eingesetzte Normalisierung des Geschäfts betreffe auch die Hawesko Holding SE. In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2023 sei hiervor vor allem der Bereich E-Commerce betroffen gewesen. Auf der anderen Seite bleibe zu konstatieren, dass die Gesellschaft mit ihren Zahlen immer noch deutlich über dem Niveau vor der Corona-Pandemie liege.Das Ergebnis sei im bisherigen Jahresverlauf durch weitere Sonderaufwendungen belastet worden. Nach neun Monaten hätten sich die Restrukturierungskosten auf 0,8 Mio. Euro summiert. Deutlich stärker habe die vollständige Abschreibung des Firmenwerts bei Wein & Co. in Höhe von 8,2 Mio. Euro belastet, nachdem die dort erwarteten Fortschritte bisher noch nicht hätten realisiert werden können. Dagegen habe die Hawesko-Gruppe ihre Marketingaufwendungen reduziert, um die Ergebnisseite zu entlasten.Auch wenn sich aktuell der Bereich E-Commerce derzeit etwas schwächer zeige, habe die frühzeitige Fokussierung auf die Digitalisierung dem Konzern in den letzten Jahren enorme Erfolge beschert, speziell in den Zeiten der Pandemie. Darüber hinaus biete diese Fokussierung auch in den kommenden Jahren weiteres Wachstumspotenzial. Positiv werte Renner auch das verstärkte Engagement in Tschechien und nun auch im Baltikum, zumal die dortigen Märkte noch über deutliches Potenzial verfügen würden. Allerdings würden die Anlaufkosten für die geplanten internationalen Wachstumsinitiativen vorübergehend die Profitabilität belasten.Auf dem aktuellen Kursniveau biete die Hawesko-Aktie selbst bei der von Renner erwarteten vorübergehenden Kürzung der Dividende eine durchaus ansehnliche Ausschüttungsrendite. Der Analyst sei überzeugt, dass der Premium-Weinhändler auch in den kommenden Jahren attraktive Gewinnbeteiligungen an seine Anteilseigner auszahlen werde und zumindest zum alten Dividendenniveau zurückkehre.Infolge der Aktualisierung seiner Schätzungen nimmt Thorsten Renner, Analyst von GSC Research, zwar sein Kursziel von 44,00 auf 41,50 Euro zurück, belässt jedoch sein Rating für die Hawesko-Aktie bei "kaufen". (Analyse vom 24.11.2023)