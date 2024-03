Börse Stuttgart-Aktienkurs Havila Kystruten-Aktie:

Kurzprofil Havila Kystruten AS:



Havila Kystruten AS (ISIN: NO0011045429, WKN: A3CWHM, Ticker-Symbol: 6FZ) ist eine norwegische Reederei mit Sitz in Fosnavåg. Sie ist Teil der im Besitz der Familie Sævik befindlichen Havila Group. (01.03.2024/ac/a/a)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Havila Kystruten-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse, Aktienanalyst der Montega AG, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Havila Kystruten AS (ISIN: NO0011045429, WKN: A3CWHM, Ticker-Symbol: 6FZ) weiterhin zu kaufen.Havila Kystruten AS habe am Mittwochabend vorläufigen Zahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2023 veröffentlicht. Der Umsatz habe die Erwartungen des Analysten übertroffen, während das EBITDA aufgrund höherer Marketing- und LNG-Kosten leicht unterhalb seiner Prognose gelegen habe. Das Unternehmen habe außerdem bekannt gegeben, dass eine Vereinbarung zur Refinanzierung der Tranche B Anleihe in Höhe von 50 Mio. EUR mit dem Hauptaktionär, der Havila Holding AS, getroffen worden sei.Die Entwicklungen im 4. Quartal sowie der Ausblick von Havila und der Branche würden den Investment Case des Analysten stützen. Die Aussagen bezüglich der Auslastung für das erste Quartal würden seine Erwartung eines positiven EBITDA für Q1 bestärken. Kruse erwarte auch, dass das Management im Rahmen der Veröffentlichung des geprüften Jahres abschlusses für 2023 einen konkreten Ausblick für 2024 geben werde, was beides kurzfristig positiven Newsflow erzeugen dürfte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Havila Kystruten-Aktie: