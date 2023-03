"Wir sind mit der Geschäftsentwicklung sehr zufrieden. Angesichts stark steigender Energiepreise und höherer Lebenshaltungskosten achten Seniorinnen und Senioren sehr bewusst darauf, finanziell unabhängig und flexibel zu bleiben. Das war 2022 eines der maßgeblichen Motive für die Anfragen an uns. Durch die Verrentung des Immobilienvermögens erhöhen unsere Kundinnen und Kunden ihre Barliquidität und bleiben dennoch Herr im eigenen Haus. Wir helfen dabei, die individuell am besten geeignete Immobilienverrentung zu finden und umzusetzen", erklärt Otto Kiebler, Geschäftsführer von HausplusRente.



"Die Anfragen und die Abschlüsse haben vor allem im zweiten Halbjahr 2022 deutlich zugelegt. Wir blicken daher positiv auf 2023", ergänzt Kiebler. Insgesamt hat HausplusRente bereits mehr als 5.000 Kundinnen und Kunden erfolgreich beraten. Als Entwickler des Konzepts der Immobilienverrentung auf Nießbrauchbasis ist das Unternehmen in diesem Markt führend.



Über die HausplusRente GmbH



Seit 2009 ist HausplusRente einer der deutschen Qualitätsführer im Bereich der Immobilienverrentung auf Nießbrauchbasis. In dieser Zeit hat HausplusRente viele Immobilienbesitzer dabei unterstützt, das in ihrer Immobilie gebundene Kapital in Barvermögen umzuwandeln. HausplusRente bietet der Generation 65+ die Möglichkeit der Verrentung des Eigenheims. Das Unternehmen hat Büros unter anderem in München, Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main, Düsseldorf, Köln, Stuttgart, Augsburg, Bernau und Kempten. Das Verrentungsangebot von HausplusRente wurde in Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Experten wie Notaren, Wirtschaftsprüfern, Immobiliengutachtern und Aktuaren entwickelt und ist auf die Bedürfnisse deutscher Ruheständler zugeschnitten und wurde zuletzt von der bbw Hochschule als bester Immobilienverrenter auf Nießbrauchbasis ausgezeichnet. (08.03.2023/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Im Eigenheim wohnen und trotzdem das Kapital daraus liquide nutzen, bleibt gefragt, so die HausplusRente GmbH in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Immer mehr Seniorinnen und Senioren interessieren sich für die Verrentung der eigenen Immobilie und suchten im vergangenen Jahr Rat bei den Spezialisten von HausplusRente. Das Münchener Unternehmen, seit 2009 Pionier auf dem Gebiet der Immobilienverrentung, verzeichnete 2022 in einem anspruchsvollen Immobilienmarkt eine stabile Geschäftsentwicklung. Mehr als 200 Aufträge mit einem Volumen von über 150 Millionen Euro Marktwert wurden in vergangenen zwölf Monaten generiert.