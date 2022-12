Emerson Electric (ISIN US2910111044/ WKN 850981)



Emerson ist ein Unternehmen aus den USA, welches weltweit Lösungen für Industrie-, Handels- und Verbrauchertechnologien herstellt und in unserer nachhaltigen Fondspalette vertreten ist, so die Experten von Aegon Asset Management. Emerson helfe seinen Kunden, von Privatpersonen bis hin zu multinationalen Konzernen, Produktionsprozesse zu optimieren, die Energieeffizienz zu steigern und die Lebensmittelqualität zu schützen, um nur einige Beispiele zu nennen.



Der Lumity Site Supervisor des Unternehmens biete Heizungs-, Lüftungs-, Klimaanlagenverbrauchs-, Kühlungsmanagement sowie Beleuchtungs- und Gebäudesteuerung, die zur Reduzierung des Stromverbrauchs eingesetzt werden könnten. Emersons Sensi™-Suite von Smart-Home-Lösungen helfe Kunden bei der Steuerung und Erreichung von Effizienzzielen für Heizung und Kühlung in Wohnungen und Unternehmen. Anfang 2022 habe Emerson zusammen mit Ameren Missouri intelligente Sensi-Thermostate an Kunden von Ameren Missouri verschenkt, die ihre Heizkosten senken und gleichzeitig Energie sparen möchten.



Alfen NV (ISIN NL0012817175/ WKN A2JGMQ)



Alfen NV definiere sich selbst als "im Zentrum des Stromnetzes" und biete mit seinen drei Hauptgeschäftsbereichen - intelligente Netze, Ladesysteme für Elektrofahrzeuge (EV) und Energiespeicherlösungen - wichtige Konzepte zur Erleichterung der grünen Energiewende. Das Unternehmen biete außerdem innovative Lösungen wie Ladestationen, intelligentes Laden, Lastausgleich und Smart-Home-Geräte. Zusätzlich zu diesen Produkten biete Alfen den Anwendern auch einen kontinuierlichen Fernsupport und -überwachung.



Smart Metering Systems (ISIN GB00B4X1RC86/ WKN A1JHHD)



Smart Metering Systems, das in unserem britischen Nachhaltigkeitsfonds enthalten ist, trägt dazu bei, die Zukunft der intelligenten Energie zu gestalten, so die Experten von Aegon Asset Management. Das Unternehmen biete eine komplette Energiedienstleistung an, bei der es intelligente Zähler, EV-Ladegeräte und Batteriespeichersysteme installiere, betreibe und verwalte, die ein intelligenteres, grüneres und flexibleres Energiesystem ermöglichen würden.



Anhand von Zahlen, die sich aus der Anzahl der verwalteten intelligenten Zähler für Privathaushalte und den jährlichen Einsparungen beim Verbrauch in Privathaushalten ergeben würden, habe Smart Metering Systems nach eigenen Angaben 121.421 Tonnen Energie eingespart. (28.12.2022/ac/a/m)







Baltimore (www.aktiencheck.de) - Angesichts der aktuellen Energiekrise und der Umstellung auf hybride Arbeitsmodelle seit der Pandemie werden die Haushalte von Jahr zu Jahr technologieorientierter und intelligenter, so Georgina Laird, Senior Responsible Investment Associate, Aegon Asset Management.Gepaart mit einem Rückgang von bezahlbarem Wohnraum und einem Wandel in unseren Arbeits- und Lebensgewohnheiten haben diese Probleme zu einer Neuausrichtung der Verbrauchernachfrage geführt, wobei viele die Bedeutung einer energieeffizienteren Gestaltung ihrer Häuser deutlicher wahrnehmen, so die Experten von Aegon Asset Management. Produkte hierfür seien beispielsweise intelligente Thermostate, Glühbirnen, Sicherheitskameras, Türschlösser oder Kameras für Haustiere, welche den Komfort, die Sicherheit und die Energieeffizienz erhöhen würden. Auf industrieller Ebene seien es z.B. effiziente Stromnetze oder modulare Bauweise im Bausektor.Dies sind nur einige der Möglichkeiten, wie sich unser Zuhause in den kommenden Jahren sowohl innen als auch außen weiterentwickeln könnte; unsere Fähigkeit, Technologien zu skalieren und neue Lösungen für nachhaltige Baupraktiken zu ermöglichen, wird der Schlüssel zum Erfolg des Übergangs zum Netto-Nullenergiehaus sein, so die Experten von Aegon Asset Management.Folgende Unternehmen seien aus Sicht der Experten von Aegon Asset Management gut positioniert, um von diesem Trend zu profitieren:Schneider Electric sei ein französisches multinationales Unternehmen, welches sich auf digitale Automatisierung und Energiemanagement spezialisiert habe und intelligente Haushaltsgeräte, insbesondere intelligente Thermostate, entwickele. Damit könnten Hausbesitzer oder Mieter den Verbrauch ihrer Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen überwachen und das Energiemanagement verbessern. Erst kürzlich habe Schneider Electric sein Engagement für Nachhaltigkeit ausgebaut und den ersten Schalter sowie die erste Steckdose aus recycelten Fischernetzen hergestellt.Bei den diesjährigen CES 2022 Innovation Awards habe Schneider Electric vier Auszeichnungen für Nachhaltigkeit und Smart Home Leadership. Das Wiser Energy Centre des Konzerns sei sowohl in der Kategorie Nachhaltigkeit als auch in der Kategorie Smart Home für die Neudefinition des Energiemanagements und der Widerstandsfähigkeit von Haushalten ausgezeichnet worden.