Kurzprofil Harmony Gold Mining Co.:



Harmony Gold Mining Co. (ISIN: US4132163001, WKN: 864439, Ticker-Symbol: HAM, NYSE-Symbol: HMY) ist ein in Südafrika beheimateter Goldproduzent. Harmony Gold unterhält Aktivitäten in Südafrika und Papua Neu Guinea. Zu den Explorationsprojekten gehören auch Golpu und Kili Teke. Harmony Gold besitze rund neun Untertageminen, eine Tagebaumine und mehrere oberflächliche Quellen in Südafrika. (26.08.2022/ac/a/n)



Bei Harmony Gold gebe es wenig gute Neuigkeiten. Der Konzern habe die Erweiterung der Tshepong Mine in Südafrika auf Eis gelegt. Damit sinke die Lebensdauer von 19 auf sieben Jahre. Harmony Gold sei die klassische Aktie für eine Rally des Goldpreises. In Phasen, in denen sich der Preis aber kaum bewege, sei mit Harmony Gold in der Regel nichts zu gewinnen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 25.08.2022)