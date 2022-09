Börsenplätze Harley-Davidson-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Harley-Davidson-Aktie:

38,225 EUR -1,10% (27.09.2022, 20:33)



NYSE-Aktienkurs Harley-Davidson-Aktie:

36,99 USD -0,35% (27.09.2022, 21:49)



ISIN Harley-Davidson-Aktie:

US4128221086



WKN Harley-Davidson-Aktie:

871394



Ticker-Symbol Harley-Davidson-Aktie:

HAR



NYSE-Symbol Harley-Davidson-Aktie:

HOG



Kurzprofil Harley-Davidson Inc.:



Harley-Davidson Inc. (ISIN: US4128221086, WKN: 871394, Ticker-Symbol: HAR, NYSE-Symbol: HOG) ist die Holdinggesellschaft der Harley-Davidson Motor Company, der Buell Motorcycle Company, MV Agusta und Harley-Davidson Financial Services (HDFS). Die Motorräder des Unternehmens haben weltweit einen Kultstatus inne. (27.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Harley-Davidson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Harley-Davidson Inc. (ISIN: US4128221086, WKN: 871394, Ticker-Symbol: HAR, NYSE-Symbol: HOG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Harley-Davidson kenne jeder. Aber schon mal etwas von Livewire gehört? Der E-Motorrad-Hersteller sei eine Tochterfirma des Kultunternehmens Harley-Davidson und am Dienstag via Spac an die Börse gegangen. Die Aktie habe zur Premiere einen heißen Ritt aufs Parkett gelegt. Die Story verspreche, interessant zu werden.Livewire sei in den ersten Handelsminuten mit plus 23 Prozent durch die Decke gegangen, dann aber abverkauft worden und habe zwischenzeitlich 7 Prozent im Minus notiert.Der Börsenwert liege bei zwei Milliarden Dollar, womit das Unternehmen auf 38 Prozent der Marktkapitalisierung des Mutterkonzerns Harley-Davidson komme. Das sei nicht wenig, sei Livewire in den Jahren 2019, 2020 und den ersten neun Monaten des Jahres 2021 lediglich auf insgesamt 74 Millionen Dollar gekommen.In diesen düsteren Tagen würden Dinge wie das Livewire-Börsendebüt für eine gelungene Abwechslung sorgen. "Der Aktionär" wird genau beobachten, wie viel Power Livewire als eigenständiges Unternehmen am Aktienmarkt hat, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link