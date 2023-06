Das Ministerium der Justiz und das Ministerium der Finanzen seien bemüht, Regelungen zu finden, die das eWpG auch in Bezug auf andere elektronische Wertpapiere sinnvoll ergänzen würden. Nicht zuletzt gehe es auch darum, Kryptowertpapiere massentauglicher zu machen, denn das Volumen der eWpG-Emissionen hinke den Erwartungen nach wie vor hinterher.



Auch bei den Ausprägungsformen der elektronischen Wertpapiere gebe es noch Verbesserungsbedarf. Das eWpG lasse eine Registrierung sowohl in zentralen als auch in dezentralen Registern (sog. Kryptowertpapierregistern) zu. Nur Wertpapiere, die in einem Zentralregister eines Zentralverwahrers registriert seien, seien wirklich verkehrsfähig, während Kryptowertpapiere nicht an einem Handelsplatz gelistet werden könnten. Es bestehe also für die eigentliche Innovation des dezentral registrierten Wertpapiers keine echte Gleichwertigkeit mit traditionell verbrieften Wertpapieren. Hier sei der Regulierungsgrad durch das eWpG also auch bei künftigen Entwicklungen genau abzuwägen, damit es nicht zu missglückten Regelungen entgegen der Funktionsweise der Blockchain komme.



Schließlich müsse sich das eWpG die Frage stellen lassen, ob es die richtigen Assets im Blick habe. Die Inhaberschuldverschreibung sei stets als Pilot gedacht gewesen und sei auch zügig um Fondsanteile erweitert worden. Jedoch fehle gerade für die Finanzierung von kleinen und mittleren Unternehmen ein taugliches Eigenkapitalinstrument, namentlich der GmbH-Anteil.



Spannend sei die Frage, welche weiteren Entwicklungen in nächster Zeit zu erwarten seien. Dabei spiele sicherlich die DLT-Pilotregelung auf EU-Ebene eine beachtliche Rolle. Es handele sich hierbei um einen Rechtsrahmen, innerhalb dessen getestet werde, inwieweit das Kapitalmarktrecht auf EU-Ebene angepasst oder nachjustiert werden müsse, damit ein Sekundärmarkt für Kryptowertpapiere entstehen könne. Zudem werde sich in diesem vorerst auf drei Jahre angelegten Projekt zeigen, wo sich Marktpotenziale für digitale Wertpapiere ergeben würden und welche Prozesse sich gegebenenfalls noch würden verbessern lassen. Die daraus resultierenden Erkenntnisse seien sicherlich auch für die Weiterentwicklung des Rechtsrahmens in Deutschland verwertbar.



Alles in allem sei das Gesetz in der aktuellen Form eine sinnvolle und im internationalen Vergleich sowohl innovative als auch mutige Grundlage zur Emission von elektronischen Wertpapieren, die mit den Erkenntnissen aus der weiteren Entwicklung des Handels von tokenisierten Wertpapieren zusätzlich verfeinert werden sollte. Die ersten großen Schritte in einen moderneren Kapitalmarkt seien - in Deutschland - gemacht und die Experten von NYALA würden sich auf jede weitere Maßnahme in Richtung Erneuerung der Kapitalmärkte freuen, auch auf EU-Ebene. Alles Gute zum zweiten Geburtstag, eWpG! (06.06.2023/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Zwei Jahre eWpG! Am 10. Juni 2021 ist das Gesetz über elektronische Wertpapiere in Kraft getreten, so Dr. Johannes Schmitt, Co-CEO der NYALA Digital Asset AG.Ein Gesetz, das das deutsche Wertpapierrecht grundlegend reformiert und eine Vorreiterrolle im europäischen Raum eingenommen habe. Erstmals sei ein umfassender Rechtsrahmen für Wertpapieremissionen auf der Blockchain geschaffen worden.Zu Recht könne das Regelwerk als Fortschritt bei der Digitalisierung und Modernisierung des deutschen Kapitalmarktes angesehen werden. Es lege den Grundstein für die Ausgabe von digitalen Vermögenswerten, sei dabei aber so flexibel konzipiert, dass zukünftige Ergänzungen und Veränderungen interessengerecht einbezogen werden könnten.