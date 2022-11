Börsenplätze Hapag-Lloyd-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Hapag-Lloyd-Aktie:

164,80 EUR -3,91% (10.11.2022, 14:25)



XETRA-Aktienkurs Hapag-Lloyd-Aktie:

164,40 EUR -2,55% (10.11.2022, 14:11)



ISIN Hapag-Lloyd-Aktie:

DE000HLAG475



WKN Hapag-Lloyd-Aktie:

HLAG47



Ticker-Symbol Hapag-Lloyd-Aktie:

HLAG



Kurzprofil Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft:



Mit einer Flotte von 248 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 1,8 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) eine der weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit circa 14.000 Mitarbeitenden an Standorten in 137 Ländern mit 418 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von rund 3,0 Millionen TEU - inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 123 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den Fahrtgebieten Transatlantik, Mittlerer Osten, Lateinamerika sowie Intra-Amerika zu den führenden Anbietern. (10.11.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hapag-Lloyd-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) unter die Lupe.Die in den vergangenen Wochen und Monaten schwach gelaufene Aktie von Hapag-Lloyd könne auch im heutigen Handel kaum Boden gut machen. Dabei könnten sich die heute präsentierten Zahlen der Reederei wieder durchaus sehen lassen. So habe das EBITDA von 8,2 auf 16,6 Mrd. Dollar mehr als verdoppelt werden können.Auch beim EBIT (15,1 Mrd. Dollar) und beim Nettogewinn (14,7 Mrd. Dollar) hätten Zuwächse im dreistelligen Prozentbereich erzielt werden können. Hapag-CEO Rolf Habben Jansen habe sich mit der Entwicklung zufrieden gezeigt: "Durch höhere Frachtraten haben wir ein außergewöhnlich starkes Neunmonatsergebnis erzielt. Allerdings sehen wir auch, dass sich das Marktumfeld im dritten Quartal weiter eingetrübt hat. Das zeigt sich beispielsweise in rückläufigen Spotraten und höheren inflationsbedingten Stückkosten."Der Rubel rolle bei Hapag-Lloyd. Doch die Perspektiven für die Reederei würden sich angesichts der für die nächsten Quartale erwarteten kräftigen Konjunkturabschwächung deutlich eintrüben. Dementsprechend düster sehe das Chartbild weiterhin aus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link