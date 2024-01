Börsenplätze Hapag-Lloyd-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Hapag-Lloyd-Aktie:

141,60 EUR -8,23% (30.01.2024, 11:48)



XETRA-Aktienkurs Hapag-Lloyd-Aktie:

141,70 EUR -8,34% (30.01.2024, 11:32)



ISIN Hapag-Lloyd-Aktie:

DE000HLAG475



WKN Hapag-Lloyd-Aktie:

HLAG47



Ticker-Symbol Hapag-Lloyd-Aktie:

HLAG



Kurzprofil Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft:



Mit einer Flotte von 264 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 2,0 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) eine der weltweit führenden Linienreedereien.



Im Segment Linienschifffahrt ist das Unternehmen mit 13.500 Mitarbeitenden an Standorten in 135 Ländern mit knapp 400 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von 2,9 Millionen TEU - inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 113 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten.



Im Segment Terminal & Infrastruktur bündelt Hapag-Lloyd seine Beteiligungen an 20 Terminals in Europa, Lateinamerika, USA, Indien und Nordafrika. Rund 2.600 Mitarbeitende sind dem Segment Terminal & Infrastruktur zugeordnet und bieten neben den Terminalaktivitäten ergänzende Logistikdienstleistungen an ausgewählten Standorten. (30.01.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hapag-Lloyd-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die nach der Corona-Pandemie wieder stark gesunkenen Frachtraten hätten bei Hapag-Lloyd 2023 einen Umsatz- und Gewinneinbruch hinterlassen. Zu Jahresende habe sich zudem der Konflikt im Roten Meer negativ auf Transportmengen ausgewirkt. Der Aktienkurs der Container-Reederei sinke. Daran dürfte sich in den kommenden Wochen nur wenig ändern.Vorläufigen Berechnungen zufolge habe Hapag-Lloyd in den vergangenen zwölf Monaten einen Gewinn vor Steuern und Zinsen (EBIT) von umgerechnet 2,5 Milliarden Euro erzielt. Ein Jahr zuvor seien es noch 17,5 Milliarden Euro gewesen. Der Erlös sei auf 17,9 Milliarden Euro eingebrochen. Im Rekordjahr 2022 habe die Reederei fast das Doppelte umgesetzt und unter dem Strich den höchsten Gewinn ihrer Geschichte erzielt.Wichtig in diesem Zusammenhang: Damals habe der durchschnittliche Preis für transportierte Fracht noch bei 2.863 Dollar je 20-Fuß-Standardcontainer (TEU) gelegen. Im Jahr 2023 sei er den Angaben zufolge auf 1.500 Dollar gefallen. Hapag-Lloyd habe daher bereits im November 2023 vor weiterhin schwierigen Bedingungen für die Containerschifffahrt gewarnt. Die Kapazität der Branche werde bis 2024 die Nachfrage übersteigen, was ein "aktives Kostenmanagement" unumgänglich mache.Die aktuelle Situation im Roten Meer drücke ebenfalls auf die Stimmung, auch wenn die angespannte Situation rund um den Schiffsweg Suezkanal die weltweiten Frachtkapazitäten vermindern und damit das Angebot/Nachfrage-Verhältnis ausgewogener machen könnten. Die Frachtraten seien zuletzt spürbar angezogen. Wie lange dieser Trend anhalte, sei aber fraglich.Anleger sollten daher vorerst nicht an Bord gehen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link