Mit einer Flotte von 248 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 1,8 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) eine der weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit circa 14.000 Mitarbeitenden an Standorten in 137 Ländern mit 418 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von rund 3,0 Millionen TEU - inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 123 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den Fahrtgebieten Transatlantik, Mittlerer Osten, Lateinamerika sowie Intra-Amerika zu den führenden Anbietern. (12.08.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hapag-Lloyd-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) unter die Lupe.Angesichts wohl sinkender Transportpreise seien die Aktien von Hapag-Lloyd am Donnerstag unter Druck geraten. Auch am heutigen Freitag würden sie die Talfahrt fortsetzen. Mehr als sieben Prozent gehe es am Vormittag nach unten auf 294,60 Euro. Damit seien sie auf den tiefsten Stand seit Ende Juli gesunken.Zugleich seien sie damit auch unter die 21-Tage-Linie gefallen, die aktuell bei 313 Euro den kurzfristigen Trend der Aktie signalisiere sowie unter 90-Tage-Linie bei 329 Euro für den mittelfristigen Trend.Dabei seien die Quartalszahlen und auch der Ausblick durchaus stark gewesen. Wie die Hamburger Container-Reederei zur Vorlage ihrer detaillierten Quartalszahlen aber mitgeteilt habe, dürften sich die Lieferketten absehbar wieder entspannen, was im Gegenzug auf die Frachtraten für Containertransporte drücken werde. Diese seien während der Corona-Pandemie extrem gestiegen und davon hätten auch die Aktien von Hapag-Lloyd profitiert. Vor Beginn der Pandemie hätten sie um die 70 Euro gekostet. Das Rekordhoch hätten sie dann im Mai 2022 bei knapp unter 475 Euro erreicht.Im Jahresverlauf stehe das Papier von Hapag-Lloyd immer noch besser da als die meisten deutschen Aktien. Die Aktie sei vor einigen Wochen allerdings bereits unter den Stopp des "Aktionär" gefallen und mit einem satten Gewinn verkauft worden. Aus charttechnischer Sicht sei nun zunächst die Verteidigung der 200-Tage-Linie wichtig.Derzeit besteht kein Handlungsbedarf, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.08.2022)Mit Material von dpa-AFX