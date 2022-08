Tradegate-Aktienkurs Hapag-Lloyd-Aktie:

Kurzprofil Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft:



Mit einer Flotte von 248 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 1,8 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) eine der weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit circa 14.000 Mitarbeitenden an Standorten in 137 Ländern mit 418 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von rund 3,0 Millionen TEU - inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 123 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den Fahrtgebieten Transatlantik, Mittlerer Osten, Lateinamerika sowie Intra-Amerika zu den führenden Anbietern. (19.08.2022/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Hapag-Lloyd: Gute Nachrichten - AktienanalyseGetrieben von stark gestiegenen Frachtraten hat sich das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) bei Hapag-Lloyd (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) auf rund 9,1 Mrd. Euro mehr als verdreifacht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Damit habe die Containerreederei schon zur Jahresmitte annähernd das Rekordergebnis des gesamten Vorjahres eingefahren. Laut Hapag-Lloyd sei die durchschnittliche Frachtrate im ersten Halbjahr um rund 80 Prozent höher als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum gewesen. Die Prognose für das Gesamtjahr sei angehoben worden.Das EBIT solle sich auf 16,3 Mrd. bis 18,2 Mrd. Euro belaufen, wodurch sich der 2021er-Rekordgewinn noch mal annähernd verdoppeln würde. Durch die imposante Kursrally, die bis Mai 2022 andauerte, scheinen nun jedoch alle guten Nachrichten eingepreist, so die Experten vom "ZertifikateJournal". Darauf deute auch der jüngste Insiderverkauf durch Vorstandsmitglied Maximilian Rothkopf hin. (Ausgabe 32/2022)Börsenplätze Hapag-Lloyd-Aktie: