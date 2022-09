Börsenplätze Hapag-Lloyd-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Hapag-Lloyd-Aktie:

239,60 EUR -7,63% (01.09.2022, 16:57)



XETRA-Aktienkurs Hapag-Lloyd-Aktie:

240,00 EUR -7,41% (01.09.2022, 16:41)



ISIN Hapag-Lloyd-Aktie:

DE000HLAG475



WKN Hapag-Lloyd-Aktie:

HLAG47



Ticker-Symbol Hapag-Lloyd-Aktie:

HLAG



Kurzprofil Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft:



Mit einer Flotte von 248 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 1,8 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) eine der weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit circa 14.000 Mitarbeitenden an Standorten in 137 Ländern mit 418 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von rund 3,0 Millionen TEU - inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 123 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den Fahrtgebieten Transatlantik, Mittlerer Osten, Lateinamerika sowie Intra-Amerika zu den führenden Anbietern. (01.09.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hapag-Lloyd-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) unter die Lupe.Das Papier der Hamburger Reederei sei am Donnerstag wegen größer werdendem Pessimismus von Analysten auf den tiefsten Stand seit März abgerutscht. Zuletzt sei sie am Vormittag um mehr als 10% auf 233 Euro abgesackt. Anfang August habe die Hapag-Lloyd-Aktie noch bei 374 Euro ein Zwischenhoch markiert. Von diesem sei sie mittlerweile um ein Drittel zurückgefallen.Generell würden die Börsianer derzeit skeptischer für die Situation an den Frachtmärkten wegen der globalen Rezessionssorgen. Angespannte Lieferketten hätten die Raten lange sehr hochgehalten, doch mittlerweile würden sich die Anzeichen für eine Normalisierung mehren, wie der Hapag-Lloyd-Chef Rolf Habben Jansen am Montag betont habe.Die Aussichten für die Reederei würden sich im Zuge der sich abzeichnenden Schwäche der Weltwirtschaft weiter eintrüben. Dass die Auftragsbücher von Hapag-Lloyd immer noch sehr gut gefüllt seien, scheine das Gros der Marktteilnehmer eher wenig zu interessieren. Dementsprechend gehe es weiter bergab. Anleger sollten angesichts des angeschlagenen Charts weiterhin an der Seitenlinie verharren, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link