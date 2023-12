Tradegate-Aktienkurs Hapag-Lloyd-Aktie:

Kurzprofil Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft:



Mit einer Flotte von 264 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 2,0 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) eine der weltweit führenden Linienreedereien.



Im Segment Linienschifffahrt ist das Unternehmen mit 13.500 Mitarbeitenden an Standorten in 135 Ländern mit knapp 400 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von 2,9 Millionen TEU - inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 113 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten.



Im Segment Terminal & Infrastruktur bündelt Hapag-Lloyd seine Beteiligungen an 20 Terminals in Europa, Lateinamerika, USA, Indien und Nordafrika. Rund 2.600 Mitarbeitende sind dem Segment Terminal & Infrastruktur zugeordnet und bieten neben den Terminalaktivitäten ergänzende Logistikdienstleistungen an ausgewählten Standorten. (18.12.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hapag-Lloyd-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Schon am Freitag hätten die Reedereien Maersk ( ISIN DK0010244425 WKN 861929 ) und Hapag-Lloyd ihre Schiffe angewiesen, den südlichen Eingang des Roten Meeres nicht mehr zu befahren. Grund dafür seien Angriffe auf ihre Schiffe im Rahmen des Nahost-Konflikts gewesen. Die Aktien der Unternehmen hätten freundlich auf die Entscheidung reagiert und würden ihre Gewinne am Montag weiter ausbauen.Hapag-Lloyd werde mehrere Schiffe um das Kap der Guten Hoffnung leiten, bis die Passage durch den Suezkanal und das Rote Meer wieder sicher sei, habe das Unternehmen am Montag gegenübermitgeteilt.Obwohl die Kosten für das Unternehmen aufgrund der deutlich erhöhten Strecke damit steigen würden, scheine dem Markt dies lieber zu sein als weitere Angriffe auf die Flotte zu riskieren. Maßgeblich beeinflussen könnte dieser Schritt allerdings die Ölpreise. Denn in der ersten Jahreshälfte 2023 seien etwa zwölf Prozent des weltweiten Seehandels von Öl und circa acht Prozent der weltweiten Flüssigerdgaslieferungen über das Rote Meer abgewickelt worden.Die Aktie von Hapag-Lloyd stehe aufgrund der schwachen Entwicklung seit Mitte 2022 nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionär". Sollte die jüngste Aufwärtsbewegung weitergehen und einen mittelfristigen Boden andeuten, könnte sich das allerdings ändern, so Michael Diertl von "Der Aktionär" zur Hapag-Lloyd-Aktie. (Analyse vom 18.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Hapag-Lloyd-Aktie: