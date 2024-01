Börsenplätze Hapag-Lloyd-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Hapag-Lloyd-Aktie:

166,90 EUR +10,97% (04.01.2024, 16:32)



XETRA-Aktienkurs Hapag-Lloyd-Aktie:

166,10 EUR +13,46% (04.01.2024, 16:16)



ISIN Hapag-Lloyd-Aktie:

DE000HLAG475



WKN Hapag-Lloyd-Aktie:

HLAG47



Ticker-Symbol Hapag-Lloyd-Aktie:

HLAG



Kurzprofil Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft:



Mit einer Flotte von 264 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 2,0 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) eine der weltweit führenden Linienreedereien.



Im Segment Linienschifffahrt ist das Unternehmen mit 13.500 Mitarbeitenden an Standorten in 135 Ländern mit knapp 400 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von 2,9 Millionen TEU - inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 113 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten.



Im Segment Terminal & Infrastruktur bündelt Hapag-Lloyd seine Beteiligungen an 20 Terminals in Europa, Lateinamerika, USA, Indien und Nordafrika. Rund 2.600 Mitarbeitende sind dem Segment Terminal & Infrastruktur zugeordnet und bieten neben den Terminalaktivitäten ergänzende Logistikdienstleistungen an ausgewählten Standorten. (04.01.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hapag-Lloyd-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktienkurse europäischer Großreedereien hätten am Donnerstag kräftig zugelegt. Deutlich steigende Frachtraten im Zuge der Vermeidung von Fahrten durch das Rote Meer würden die Aktienkurse von Gesellschaften wie Hapag-Lloyd weiter in die Höhe treiben. Ursache für die neuen Routen seien fortgesetzte Attacken von Huthi-Rebellen im Jemen auf Schiffe.Hapag-Lloyd notiere am Nachmittag rund 15 Prozent höher als noch am Vortag und erreiche damit den höchsten Stand seit Mitte Oktober. Alleine seit Mitte Dezember sei der Kurs um mehr als die Hälfte nach oben geschnellt. Auch die Papiere der dänischen Reederei Maersk hätten sich um fast sechs Prozent verteuert, seit Mitte Dezember betrage der Aufschlag hier rund zwei Drittel.Die Frachtraten für die Container-Schifffahrt hätten weiter Fahrt aufgenommen, so Analyst Omar Nokta von der Bank Jefferies. Auf den großen Seerouten hätten die Preise Höchststände seit Oktober und November 2022 erreicht. "Wegen begrenzter Kapazitäten in Europa und im Mittelmeer infolge des Umfahrens des Roten Meeres sind die Spot-Frachtraten stark gestiegen".Die Frachtraten am Spot-Markt auf den Asien-Mittelmeer-Routen seien jüngst auf 4.700 Dollar je Transporteinheit FEU (Forty-Foot Equivalent Unit) gestiegen, so der Experte. Auf den Asien-Europa-Linien hätten die entsprechenden Raten bis auf 3.200 Dollar zugelegt. "Das ist das Doppelte der Niveaus von Mitte Dezember und deutlich mehr als die operativen Kosten der großen Linien von rund 2.200 Dollar", so Nokta."Der Aktionär" rät deshalb vorerst an der Seitenlinie zu bleiben, so Michael Diertl. (Analyse vom 04.01.2024)mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link