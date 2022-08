Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Hapag-Lloyd-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Hapag-Lloyd-Aktie:

276,00 EUR -5,28% (23.08.2022, 13:05)



XETRA-Aktienkurs Hapag-Lloyd-Aktie:

277,60 EUR -5,83% (23.08.2022, 12:48)



ISIN Hapag-Lloyd-Aktie:

DE000HLAG475



WKN Hapag-Lloyd-Aktie:

HLAG47



Ticker-Symbol Hapag-Lloyd-Aktie:

HLAG



Kurzprofil Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft:



Mit einer Flotte von 248 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 1,8 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) eine der weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit circa 14.000 Mitarbeitenden an Standorten in 137 Ländern mit 418 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von rund 3,0 Millionen TEU - inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 123 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den Fahrtgebieten Transatlantik, Mittlerer Osten, Lateinamerika sowie Intra-Amerika zu den führenden Anbietern. (23.08.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hapag-Lloyd-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) unter die Lupe.Die Aktie von Hapag-Lloyd stehe am heutigen Dienstag erneut kräftig unter Druck. Das Papier verliere bis zum Mittag 4,6 Prozent auf 281,20 Euro. Für schlechte Stimmung unter den Hapag-Lloyd-Aktionären habe eine Abstufung durch die US-Bank Citigroup gesorgt.Citigroup habe Hapag-Lloyd von "neutral" auf "sell" abgestuft und das Kursziel von 420 auf 212 Euro fast halbiert. Analyst Sathish Sivakumar sehe den Höhepunkt der Frachtraten im dritten Quartal 2022. Die Nachfrage-Indikatoren deuteten auf eine deutliche Verlangsamung hin, was die Angebots-Nachfrage-Dynamik bei den Container-Reedereien bis ins Jahr 2023 unter Druck setzen dürfte, habe er in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie des Instituts geschrieben.Da helfe auch Lob vom Umweltverband Nabu heute der Aktie nicht auf die Sprünge. Dieser habe die Kreuzfahrtreedereien zu mehr Tempo beim Klimaschutz aufgefordert. "Die bisher zaghaften Projekte hin zu mehr Klimafreundlichkeit müssen zeitnah im größeren Maßstab umgesetzt werden", habe der Verband am Dienstag in Hamburg kritisiert. Allerdings bescheinige der Nabu in seinem jährlichen Kreuzfahrtranking einer Reihe von Reedereien deutliche Fortschritte auf dem Weg zur Klimaneutralität. "Unter den ersten fünf finden sich die drei deutschen Unternehmen AIDA, Hapag-Lloyd Kreuzfahrten und Tui Cruises, die insbesondere für Maßnahmen auf großen und sehr großen Schiffen als Vorreiter gelten können", habe es geheißen.Die Aktie von Hapaq-Lloyd sei zuletzt deutlich unter Druck geraten und auch unter die wichtige Unterstützung in Form der 200-Tage-Linie gerutscht.Anleger bleiben weiter an der Seitenlinie, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.08.2022)Mit Material von dpa-AfX