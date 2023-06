XETRA-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

08.06.2023



Die Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, NASDAQ OTC-Symbol: HVRRF) ist mit einem Bruttoprämienvolumen von mehr als 27 Mrd. EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit mehr als 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 170 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong" und A.M. Best A+ "Superior". (08.06.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Hannover Rück liegt gut im Plan - AktienanalyseDer weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, NASDAQ OTC-Symbol: HVRRF) hat im ersten Quartal überraschend viel verdient, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Nettogewinn sei um 13 Prozent auf 484 Mio. Euro geklettert. Der Konzern habe vor allem davon profitiert, dass er höhere Preise und bessere Konditionen bei seinen Kunden habe durchsetzen können. Bereits im Februar habe Hannover Rück gemeldet, dass der Preisanstieg in der wichtigen Vertragserneuerungsrunde zum Jahreswechsel acht Prozent betragen habe. Zudem seien die gesamten Großschäden mit 334 Mio. Euro praktisch auf dem gleichen Niveau wie ein Jahr zuvor geblieben.Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz sehe den Konzern daher auf gutem Weg, die Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen. "Mit dem Ergebnis des ersten Quartals haben wir mehr als ein Viertel der Jahresprognose von mindestens 1,7 Mrd. Euro erreicht und liegen damit sehr gut im Plan", so der Manager. Auch die Prognose, wonach der Rückversicherungsumsatz währungsbereinigt um mindestens fünf Prozent steigen solle, sei bekräftigt worden. Dass die Einnahmen im ersten Quartal mit 6,6 Mrd. Euro nur stagniert hätten, habe CFO Clemens Jungstöfel mit der Erneuerung der Verträge im Schaden- und Unfallgeschäft zum 1. Januar erklärt. Da habe die Hannover Rück bei ihren Kunden zwar kräftig die Preise angehoben, dafür aber auf Geschäft verzichtet. Die Aussichten auf einen weiteren Rekordgewinn (2022: 1,4 Mrd. Euro) würden an der Börse gut ankommen. Binnen drei Monaten schraubte sich der Kurs um mehr als zehn Prozent nach oben, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 22/2023)Börsenplätze Hannover Rück-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:193,65 EUR +0,05% (08.06.2023, 10:56)