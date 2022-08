Xetra-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

Kurzprofil Hannover Rück SE:



Die Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) ist mit einem Bruttoprämienvolumen von mehr als 27 Mrd. EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit mehr als 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 150 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong" und A.M. Best A+ "Superior". (19.08.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Hannover Rück: Das freut die Börsianer! AktienanalyseDer weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) hat sein Konzernergebnis im zweiten Quartal um 5,6 Prozent auf 385,1 Mio. Euro erhöht und damit einen Teil des zu Jahresbeginn erlittenen Gewinnrückgangs wieder wettgemacht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung."Das ist uns trotz Rückstellungen für die Folgen des völkerrechtswidrigen Ukrainekriegs, trotz hoher Großschadenbelastungen und trotz weiterer Leistungen aus der Pandemie gelungen", so Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz. Der Manager sehe den Konzern damit auf Kurs, in diesem Jahr einen Rekordgewinn von 1,4 bis 1,5 Mrd. Euro zu erzielen - sehr zur Freude der Börse. Die Aktie legte auf Monatssicht um 7,5 Prozent zu, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 32/2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:146,10 EUR -1,68% (19.08.2022, 12:01)