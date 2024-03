Börsenplätze Hannover Rück-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

242,60 EUR +1,00% (15.03.2024, 12:15)



XETRA-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

242,30 EUR +0,75% (15.03.2024, 12:08)



ISIN Hannover Rück-Aktie:

DE0008402215



WKN Hannover Rück-Aktie:

840221



Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HNR1



NASDAQ OTC-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HVRRF



Kurzprofil Hannover Rück SE:



Die Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, NASDAQ OTC-Symbol: HVRRF) ist mit einem Bruttoprämienvolumen von mehr als 33 Mrd. EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit rund 3.500 Mitarbeitenden auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 170 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong" und A.M. Best A+ "Superior". (15.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hannover Rück-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, NASDAQ OTC-Symbol: HVRRF) unter die Lupe.Die Rückversicherer seien zurück. Munich Re und Hannover Rück würden fast im Gleichschritt von Rekordkurs zu Rekordkurs eilen. Von den Anlegern werde vor allem die weltweite Nummer 3 dennoch oft links liegen gelassen. Zu Unrecht, denn beide würden nicht nur den Kunden, sondern auch den Aktionären jede Menge zurückzahlen.Nur vier von 40 DAX-Aktien seien in den letzten 30 Tagen weniger gehandelt worden als Hannover Rück. An der Performance des Rückversicherers liege das definitiv nicht. Allein seit Jahresanfang liege die Aktie gut elf Prozent im Plus. Hannover Rück sei zudem längst nicht nur 2024 ein Top-Performer. Über 900 Prozent habe die Aktie seit Ende der 90er-Jahre zugelegt, inklusive Dividenden sogar über 1.100 Prozent.Auch Weltmarktführer Munich Re sei nicht zu bremsen. Die Aktie rase in diesem Jahr von einem Rekordkurs zum Nächsten. Mit einem Plus von fast 18 Prozent gehöre sie seit Jahresbeginn sogar zur Top 5 des DAX. Dabei habe es zuvor geschlagene 22 Jahre, 10 Monate und 5 Tage gedauert, bis Munich Re das Rekordhoch von 378,29 Euro vom 10. November 2000 wieder erreicht habe.Hannover Rück sei mit einem KGV von 14 zwar etwas teurer bewertet, aber ebenfalls noch weit entfernt von den historischen Hochs. Hinzu kämen bei beiden Rückversicherungs-Aktien attraktive und vor allem kontinuierlich steigende Dividenden. Aktuell liegt bei beiden die Dividendenrendite bei über drei Prozent, so Michael Herrmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link