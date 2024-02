Börsenplätze Hannover Rück-Aktie:



Die Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, NASDAQ OTC-Symbol: HVRRF) ist mit einem Bruttoprämienvolumen von mehr als 33 Mrd. EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit rund 3.500 Mitarbeitenden auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 170 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong" und A.M. Best A+ "Superior". (07.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hannover Rück-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, NASDAQ OTC-Symbol: HVRRF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Hannover Rück habe überraschend bereits gestern am späten Abend seine vorläufigen Zahlen für 2023 vermeldet. Unter dem Strich habe der Gewinn zwar über dem eigenen Mindestziel gelegen. Allerdings nur wegen eines positiven Sondereffekts. Vor Zinsen und Steuern habe er aber deutlich unter den Erwartungen gelegen. Was heiße das für die Anleger?Hannover Rück habe sein Gewinnziel für 2023 erreicht - allerdings nur dank eines positiven Sondereffekts. Unter dem Strich habe nach vorläufigen Zahlen ein Gewinn von 1,8 Mrd. Euro zu Buche gestanden. Das habe der DAX-Konzern bereits überraschend am Dienstagabend mitgeteilt. Hannover Rück habe damit das Mindestziel von 1,7 Mrd. Euro übertroffen.Eine Erhöhung der Schadenrückstellungen zum Jahresende sei allerdings unerwartet hoch ausgefallen. Vor Zinsen und Steuern (EBIT) habe der drittgrößte Rückversicherer der Welt daher nur ein Plus von nur knapp 2 Mrd. Euro verbucht und damit rund 400 Millionen Euro weniger als Analysten im Vorfeld erwartet hätten.Bei den Anlegern würden die via Ad hoc-Mitteilung vermeldeten Zahlen erwartungsgemäß nicht für Feierstimmung sorgen. Das Minus im außerbörslichen Handel habe sich allerdings auch in Grenzen gehalten - und genau das sei auch richtig so. Die vorläufigen Jahreszahlen seien zwar kein Grund zum Feiern. Schockstimmung sei aber auch nicht angebracht. Die Zahlen könnten zwar kurzfristig weitere Gewinnmitnahmen auslösen. An den langfristig positiven Aussichten und der Stabilität des Geschäftsmodells ändern sie aber nichts, so Michael Herrmann von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse zu Hannover Rück. (Analyse vom 07.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link