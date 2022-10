Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Hannover Rück-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

159,65 EUR -0,09% (24.10.2022, 13:03)



XETRA-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

159,45 EUR +0,41% (24.10.2022, 12:48)



ISIN Hannover Rück-Aktie:

DE0008402215



WKN Hannover Rück-Aktie:

840221



Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HNR1



NASDAQ OTC-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HVRRF



Kurzprofil Hannover Rück SE:



Die Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, NASDAQ OTC-Symbol: HVRRF) ist mit einem Bruttoprämienvolumen von mehr als 27 Mrd. EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit mehr als 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 170 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong" und A.M. Best A+ "Superior". (24.10.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hannover Rück-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Schmidberger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, NASDAQ OTC-Symbol: HVRRF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zum Beginn des Branchentreffen der Rückversicherer in Baden-Baden äußere die Deutschland-Tochter der Hannover Rück, dass sich Versicherungsnehmer auf Prämiensteigerungen gefasst machen sollten. Schuld daran habe nicht nur die Großschädenbelastung durch Naturkatastrophen wie Überflutungen und Stürme.Die E+S Rück, die für das Deutschlandgeschäft zuständige Tochtergesellschaft der Hannover Rück, halte einen Anstieg der Versicherungsprämien im Sachgeschäft für unumgänglich. "Sowohl Erst- als auch Rückversicherer sind mit einem deutlichen Anstieg der Inflationsraten konfrontiert, der sich zusammen mit anhaltend hohen Belastungen aus Großschäden negativ auf die Profitabilität der gesamten Branche auswirkt", habe Dr. Michael Pickel, Vorstandsvorsitzender der E+S Rück, gesagt. "Während uns allen die Bilder der verheerenden Flutkatastrophe des vergangenen Jahres immer noch sehr präsent sind, zeigen Winterstürme, Dürren und Waldbrände in diesem Jahr, dass Naturkatastrophen in Europa zunehmen. All dies macht weitere Preiserhöhungen sowohl in der Erst- als auch in der Rückversicherung unverzichtbar."Doch nicht nur die Katastrophendeckung sei davon betroffen, sondern auch andere Sachversicherungen. So treibe die Inflation auch die Reparaturkosten von Autos in die Höhe, auch wenn sich die Schadensfrequenz weitgehend normalisiert habe. Bei Cyberversicherungen sorge eine steigende Nachfrage dafür, dass sich die Prämien verteuern dürften und im Industrie- und Gewerbegeschäft halte der Sanierungsdruck unverändert an.Auch (Rück-)Versicherer müssten kostendeckend arbeiten und ihre Preise den Gegebenheiten anpassen - auch wenn das den Kunden freilich nicht gefallen dürfte. Sowohl die Aktie der Hannover Rück als auch die des weltgrößten Rückversicherer Munich Re sind laufende Empfehlungen des "Aktionär", so Marco Schmidberger von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.10.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Munich ReAktien der Munich Re befinden sich im Real-Depot der Börsenmedien AG