Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Hannover Rück-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

179,00 EUR -3,76% (01.02.2023, 12:30)



XETRA-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

179,50 EUR -3,60% (01.02.2023, 12:17)



ISIN Hannover Rück-Aktie:

DE0008402215



WKN Hannover Rück-Aktie:

840221



Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HNR1



NASDAQ OTC-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HVRRF



Kurzprofil Hannover Rück SE:



Die Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, NASDAQ OTC-Symbol: HVRRF) ist mit einem Bruttoprämienvolumen von mehr als 27 Mrd. EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit mehr als 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 170 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong" und A.M. Best A+ "Superior". (01.02.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hannover Rück-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, NASDAQ OTC-Symbol: HVRRF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück habe trotz hoher Katastrophenschäden im vergangenen Jahr zwar einen Rekordgewinn erzielt. Allerdings liege die Prognose des Konzerns für 2023 unter den Erwartungen der Analysten. Die Börse reagiere enttäuscht - die Aktie knicke um fünf Prozent ein.Zu Jahresbeginn habe der Kurs noch ein Rekordhoch von 193,20 Euro erreicht und sich anschließend um die Marke von 185 Euro bewegt. Auch für die Aktien anderer Rückversicherer wie Munich Re, Swiss Re und Scor sei es am Mittwoch abwärts gegangen. Die Aktie der Hannover-Rück-Mutter Talanx habe rund zweieinhalb Prozent eingebüßt.Nach den Plänen der Hannover Rück solle der Rückversicherungsumsatz im laufenden Jahr währungsbereinigt um mindestens fünf Prozent steigen. Dabei handle es sich um eine Kennzahl aus der neuen Rechnungslegung.Für 2022 habe die Hannover Rück ihr Geschäftsvolumen wie in der Vergangenheit noch auf Basis der Bruttoprämieneinnahmen ausgewiesen. Diese seien den Angaben zufolge währungsbereinigt um fast 13 Prozent auf 33,3 Milliarden Euro gestiegen."Der Aktionär" bleibt ebenfalls optimistisch für seine laufende Empfehlung (+23 Prozent seit September), so Andreas Deutsch. Das Ziel laute 210,00 Euro, Stopp: 140,00 Euro. (Analyse vom 01.02.2023)Mit Material von dpa-AFX