Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Hannover Rück-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

253,30 EUR -1,44% (20.03.2024, 10:35)



XETRA-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

253,30 EUR -0,94% (20.03.2024, 10:23)



ISIN Hannover Rück-Aktie:

DE0008402215



WKN Hannover Rück-Aktie:

840221



Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HNR1



NASDAQ OTC-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HVRRF



Kurzprofil Hannover Rück SE:



Die Hannover Rück (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, NASDAQ OTC-Symbol: HVRRF) ist einer der weltweit führenden Rückversicherer. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit mehr als 3.500 Mitarbeitenden weltweit präsent. Das Deutschland-Geschäft der Hannover Rück-Gruppe wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Gegründet 1966, wird die Hannover Rück als verlässlicher Partner für innovative Risikolösungen, ausgeprägte Kundennähe und finanzielle Solidität wahrgenommen. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong" und A.M. Best A+ "Superior". (20.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hannover Rück-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, NASDAQ OTC-Symbol: HVRRF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Hannover Rück habe zu Wochenbeginn neue Zahlen geliefert und eine Dividendenerhöhung bekannt gegeben. Gleich drei Analysten hätten daraufhin ihre Kaufempfehlungen für die Aktie des Rückversicherers bestätigt - inklusive zum Teil deutlich erhöhter Kursziele. Sie sähen damit auch weiterhin noch ordentlich Luft nach oben.Nach den Zahlen würden Analysten traditionell ihre Einschätzungen überarbeiten. Das sei in dieser Woche auch bei Hannover Rück der Fall. So habe die DZ BANK nach den endgültigen 2023er Zahlen und dem neuen Dividendenvorschlag vom Montag ihre Kaufempfehlung für die Aktie von Hannover Rück bestätigt.Analyst Thorsten Wenzel sehe den fairen Wert nun sogar bei 290 statt 265 Euro. Das ökonomische Ergebnis des Geschäftsjahres 2023 sei wesentlich besser als das in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesene Ergebnis, da in beträchtlichem Umfang Gewinne quasi in der Bilanz zwischengespeichert worden sein. Dies ermögliche ein höheres und stabileres Gewinnwachstum in den nächsten Jahren.Auch die US-Bank JP Morgan habe das Kursziel für Hannover Rück anlässlich der jüngst präsentierten Jahreszahlen angehoben. Statt 255 Euro gebe sie nun 290 Euro als Zielkurs aus. Die Einstufung bleibe damit klar auf "overweight". Kamran Hossain habe seine Schätzungen für den Reingewinn des Rückversicherers bis 2027 etwas nach oben geschraubt. Der Experte rechne dank des starken Gewinnausblicks zudem mit höheren Dividenden.Der Optimismus der Analysten sei berechtigt. Dass sich die Aktie nach dem starken Kurssprung gestern heute eine Auszeit nehme, sei kein Grund zur Beunruhigung. Hannover Rück sei stark aufgestellt.Wie auch Konkurrent Munich Re ist der Rückversicherer unverändert ein attraktives Basisinvestment, das Anlegern in Zukunft noch viel Freude bereiten dürfte, so Michael Herrmann von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse zur Hannover Rück-Aktie. (Analyse vom 20.03.2024)