Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.

Börsenplätze Hannover Rück-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

245,50 EUR +0,12% (18.03.2024, 10:10)



XETRA-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

245,70 EUR +0,45% (18.03.2024, 09:57)



ISIN Hannover Rück-Aktie:

DE0008402215



WKN Hannover Rück-Aktie:

840221



Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HNR1



NASDAQ OTC-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HVRRF



Kurzprofil Hannover Rück SE:



Die Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, NASDAQ OTC-Symbol: HVRRF) ist mit einem Bruttoprämienvolumen von mehr als 33 Mrd. EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit rund 3.500 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 170 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong" und A.M. Best A+ "Superior". (18.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hannover Rück-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, NASDAQ OTC-Symbol: HVRRF) unter die Lupe.Die Aktie von Hannover Rück sei derzeit nicht zu bremsen. Kein Wunder, denn der Rückversicherer liefere kontinuierlich positive Nachrichten. Daran ändere sich auch zum Wochenstart nichts. Heute Morgen habe Hannover Rück die diesjährige Dividende bekannt gegeben - inklusive einer stattlichen Sonderdividende.Hannover Rück habe erneut gute Nachrichten für seine Anleger parat. Der drittgrößte Rückversicherer der Welt wolle für das vergangene Geschäftsjahr mehr Geld an seine Aktionäre ausschütten. Einschließlich einer Sonderdividende sollten Anleger 7,20 Euro je Aktie erhalten. Auf dem aktuellen Kursniveau entspreche das immerhin einer Dividendenrendite von rund 3%.Für 2022 habe die Hannover Rück 6 Euro je Aktie ausgezahlt. Auf genau dieser Höhe liege in diesem Jahr die Basisdividende von 6 Euro. Zu dieser komme noch eine Sonderdividende von 1,20 Euro je Aktie hinzu. Für das Vorjahr habe Hannover Rück eine Basisdividende von 5 Euro und eine Sonderdividende von 1 Euro ausgeschüttet.Der Konzern habe zudem eine Personalie bekannt gegeben. Thorsten Steinmann werde zum 1. September 2024 in den Vorstand der Hannover Rück und der E+S Rück eintreten. Er werde der Nachfolger von Michael Pickel, der am 31. Dezember 2024 altersbedingt in den Ruhestand gehe. Steinmann komme vom Konkurrenten von Swiss Re, wo er zuletzt das Rückversicherungsgeschäft in Deutschland, den nordischen Ländern, Österreich, Zentral- und Osteuropa, den Niederlanden und der Schweiz geleitet habe, so Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.03.2024)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Hannover Rück.