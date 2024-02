Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Hannover Rück-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

236,70 EUR +0,94% (23.02.2024, 15:09)



XETRA-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

236,60 EUR +1,02% (23.02.2024, 15:08)



ISIN Hannover Rück-Aktie:

DE0008402215



WKN Hannover Rück-Aktie:

840221



Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HNR1



NASDAQ OTC-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HVRRF



Kurzprofil Hannover Rück SE:



Die Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, NASDAQ OTC-Symbol: HVRRF) ist mit einem Bruttoprämienvolumen von mehr als 33 Mrd. EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit rund 3.500 Mitarbeitenden auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 170 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong" und A.M. Best A+ "Superior". (23.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hannover Rück-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, NASDAQ OTC-Symbol: HVRRF) unter die Lupe.Am Freitag stehe unter den deutschen Versicherern vor allem die Allianz im Fokus. Die Aktie der Münchner verliere trotz starker Dividendenerhöhung und Rekordzahlen rund drei Prozent an Wert. Unbeeindruckt davon würden die Rückversicherer wie Hannover Rück weiter davon und markieren neue Höchstkurse ziehen.Die Allianz habe am Vorabend überraschend ein Aktienrückkaufprogramm sowie einen Dividendenvorschlag von 13,80 Euro je Aktie vermeldet. Am Freitagmorgen habe der Münchner Versicherer mit Rekordzahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr nachgelegt. Offensichtlich sei dies aber vielen Anlegern nicht gut genug gewesen - die Aktie verliere zur Stunde rund drei Prozent.Im Gegensatz dazu habe die Hannover Rück im Laufe des Vormittags bei 236,20 Euro ein neues Rekordhoch markiert. Die Gesellschaft habe bereits Anfang Februar ihre vorläufigen Geschäftszahlen präsentiert und damit weiteres Kaufinteresse in der Aktie ausgelöst. Der Rückversicherer habe demnach im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Nettokonzerngewinn von 1,8 Mrd. Euro erzielt und damit das eigene Jahresgewinnziel von mindestens 1,7 Mrd. Euro übertroffen. Der Markt habe allerdings mit diesem Niveau auch gerechnet.Bis zum Geschäftsbericht müssten sich die Anleger noch etwas gedulden. Die Bilanzpressekonferenz werde erst am 18. März stattfinden. Dann dürfte die Hannover Rück auch einen Dividendenvorschlag abgeben, der sich nach Einschätzung des AKTIONÄR auf rund 7,00 Euro pro Aktie inklusive Sonderdividende belaufen dürfte. Im Vorjahr habe das Unternehmen eine Basisdividende von 5,00 Euro je Aktie und eine Sonderzahlung von 1,00 Euro pro Aktie an die Aktionäre ausgeschüttet.Außerdem komme den Rückversicherern das anhaltend hohe Zinsniveau zugute. So helfe dies bei der Verbesserung der Solvabilitätsquoten.Wie zuletzt berichtet, stünden die Rückversicherer bei Anlegern hoch im Kurs. Untermauert werde dies von den Unternehmen mit stabilen Ergebnissen und wahrscheinlich höheren Dividenden.Wer die Hannover Rück im Bestand hat, gibt keines davon ab, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.02.2024)