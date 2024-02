Börsenplätze Hannover Rück-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

223,50 EUR +0,81% (05.02.2024, 15:21)



XETRA-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

223,30 EUR +0,86% (05.02.2024, 15:08)



ISIN Hannover Rück-Aktie:

DE0008402215



WKN Hannover Rück-Aktie:

840221



Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HNR1



NASDAQ OTC-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HVRRF



Kurzprofil Hannover Rück SE:



Die Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, NASDAQ OTC-Symbol: HVRRF) ist mit einem Bruttoprämienvolumen von mehr als 33 Mrd. EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit rund 3.500 Mitarbeitenden auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 170 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong" und A.M. Best A+ "Superior". (05.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hannover Rück-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, NASDAQ OTC-Symbol: HVRRF) unter die Lupe.Die Aktien der deutschen Versicherer hätten sich in den letzten Wochen überwiegend auf der Verliererliste gefunden. Vor allem die Aussicht auf eine Zinswende habe auf Allianz, Munich Re und Co. gelastet. Das gelte auch für Hannover Rück. Neuer Schwung könnte am Mittwoch kommen, wenn der DAX-Konzern vorläufige Jahreszahlen präsentiere.Analyst Kamran Hossain von JPMorgan habe die Aktie im Vorfeld der Präsentation auf "Overweight" belassen. Sein Kursziel für den Rückversicherer laute weiter 255 Euro. Hossain erwarte, dass der Konzern am Mittwoch Neuigkeiten zur Vertragserneuerungsrunde präsentiere und habe sein Bewertungsmodell bereits im Vorfeld daran angepasst.Die Hannover Rück-Aktie bleibe zudem auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan. Deutlich skeptischer sei die britische Investmentbank Barclays. Ihr Analyst Ivan Bokhmat habe das Rating für die Hannover Rück vor den Zahlen auf "Underweight" belassen. Sein Kursziel laute weiterhin 183 Euro. Damit sehe er ein Abwärtspotenzial von immerhin fast 20 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs.Über allem stehe bei den Aktien der Versicherer weiterhin die Aussicht auf eine Zinswende. Kurzfristig würden deshalb Gewinnmitnahmen möglich bleiben - vor allem, wenn es am Mittwoch doch zu negativen Überraschungen kommen sollte. Langfristig sprechen aber sowohl die Bewertung als auch die Stabilität der Geschäftsmodelle weiter für Allianz, Hannover Rück und Munich Re, so Michael Herrmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link