Kurzprofil Hannover Rück SE:



Die Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, NASDAQ OTC-Symbol: HVRRF) ist mit einem Bruttoprämienvolumen von mehr als 27 Mrd. EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit mehr als 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 170 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong" und A.M. Best A+ "Superior". (06.02.2023/ac/a/d)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Hannover Rück-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Rückversicherers Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) unter die Lupe.Mit großer Enttäuschung habe die Börse auf die vorläufigen Jahreszahlen der Hannover Rück für 2022 und die Prognose für 2023 reagiert. Am Tag der Bekanntgabe sei der Kurs um 5% in die Tiefe gerauscht und es habe Abstufungen von Analysten gehagelt. Diese Reaktion würden die Experten jedoch für komplett irrational halten, denn tatsächlich habe der drittgrößte Rückversicherer der Welt nicht etwa eine Schrumpfung vermeldet und angekündigt, sondern ein kräftiges Wachstum. Schon im abgelaufenen Jahr habe der Umsatz um fast 20% auf 33,3 Mrd. Euro gesteigert werden können und auch das Nettoergebnis um immerhin 15% auf 1,41 Mrd. Euro. Und für 2023 solle sich das Gewinnwachstum mit einem Plus von mindestens 20% auf 1,7 Mrd. Euro sogar noch beschleunigen. Möge sein, dass manche Analysten noch höhere Taxen auf dem Zettel gehabt hätten und insofern Opfer ihrer eigenen Erwartungshaltung geworden seien. Aber fundamental sei diese Ertragsentwicklung mit einem KGV von 12 keineswegs über- sondern eher unterbezahlt.Die Experten von "Der Anlegerbrief" bleiben daher investiert, der jüngste Kursrücksetzer stellt eine gute (Nach-)Kaufgelegenheit dar. Das Kursziel für die Hannover Rück-Aktie laute 200,00. (Ausgabe 04 vom 04.02.2023)Börsenplätze Hannover Rück-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:177,15 EUR -1,20% (06.02.2023, 10:51)