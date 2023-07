Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Hannover Rück.



Börsenplätze Hannover Rück-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

195,00 EUR -0,18% (24.07.2023, 15:15)



XETRA-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

194,75 EUR -0,18% (24.07.2023, 15:01)



ISIN Hannover Rück-Aktie:

DE0008402215



WKN Hannover Rück-Aktie:

840221



Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HNR1



NASDAQ OTC-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HVRRF



Kurzprofil Hannover Rück SE:



Die Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, NASDAQ OTC-Symbol: HVRRF) ist mit einem Bruttoprämienvolumen von mehr als 33 Mrd. EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit rund 3.500 Mitarbeitenden auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 170 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong" und A.M. Best A+ "Superior". (24.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hannover Rück-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, NASDAQ OTC-Symbol: HVRRF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Hannover Rück-Aktie habe auf Zwei-Wochen-Sicht durchaus gut performt. Konkret seien die Papiere des weltweit drittgrößten Rückversicherers in diesem Zeitraum um rund 4 Prozent geklettert. Dabei dürften auch positive Analystenstimmen geholfen haben. Eine ganz aktuelle Experten-Einschätzung sei indes kritisch - und dürfte für das heutige Minus verantwortlich sein.Die Schweizer Großbank UBS habe nämlich die Einstufung für die Hannover Rück auf "sell" mit einem Kursziel von 177 Euro belassen. Die Halbjahreszahlen der europäischen Assekuranzen und Rückversicherer dürften aufgrund der Umstellung auf die Rechnungslegungsvorschrift IFRS17 einen größeren Spielraum für Abweichungen vom Konsens und Fehlinterpretationen bieten, habe Analyst Will Hardcastle in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick geschrieben. Dies könnte zu erheblichen Aktienbewegungen innerhalb eines Handelstages führen.Deutlich optimistischer sei hingegen JP Morgan. Die US-Großbank habe jüngst das Kursziel von 205 auf 235 Euro angehoben und dabei ihre Kaufempfehlung bekräftigt. Der Rückversicherer sei auf einem guten Weg, sein Jahresüberschuss-Ziel von 1,7 Milliarden Euro zu übertreffen, habe Analyst Kamran Hossain in einer aktuellen Studie geschrieben. Er habe außerdem seine Schätzungen an die neue Rechnungslegung IFRS17 angepasst und darauf verwiesen, dass sich sein Kursziel auf den Zeitraum bis Januar 2024 beziehe.Überdies habe kurz zuvor auch die DZ BANK ihre Einstufung für die Hannover Rück vor den Q2-Zahlen auf "kaufen" mit einem fairen Wert von 215 Euro belassen. Demnach hätte die Aktie noch rund 11 Prozent Aufwärtspotenzial - unter Zugrundelegung des aktuellen Kursniveaus. Zum Wochenauftakt notiere die Hannover Rück-Aktie mit einem Abschlag von 0,3 Prozent bei 194,45 Euro. Aus charttechnischer Sicht wäre jetzt wichtig, dass der GD50 bei aktuell 193,35 Euro verteidigt werde. Munich Re zu den Sektor-Favoriten zählen würden. Die Hannover Rück gelte schon lange als Dividendenwert (aktuelle Dividende: 2,6 Prozent) und zahle seit Jahren auch Sonderdividenden. Zudem notiere der Versicherungs-Wert in der Nähe seines Allzeithochs von 206,40 Euro - werde das überwunden, könnte es schnell bis Richtung 230 Euro gehen.Kurzum: Investierte Anleger bleiben weiter dabei, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse zur Hannover Rück-Aktie. (Analyse vom 24.07.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Hannover Rück.