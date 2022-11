Tradegate-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

163,05 EUR -0,61% (03.11.2022, 14:07)



XETRA-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

162,85 EUR -1,66% (03.11.2022, 14:03)



ISIN Hannover Rück-Aktie:

DE0008402215



WKN Hannover Rück-Aktie:

840221



Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HNR1



NASDAQ OTC-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HVRRF



Kurzprofil Hannover Rück SE:



Die Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, NASDAQ OTC-Symbol: HVRRF) ist mit einem Bruttoprämienvolumen von mehr als 27 Mrd. EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit mehr als 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 170 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong" und A.M. Best A+ "Superior". (03.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hannover Rück-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie der Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, NASDAQ OTC-Symbol: HVRRF) unter die Lupe.Der weltweit drittgrößte Rückversicherer halte trotz hoher Schäden durch Hurrikan "Ian" in den USA an seinem Gewinnziel für 2022 fest. Zwar dürfte das Ergebnis nur das untere Ende der Zielspanne von 1,4 bis 1,5 Mrd. Euro erreichen, so das Unternehmen bei der Vorlage seiner Zwischenbilanz. Viele Marktteilnehmer hätten damit aber damit wohl nicht gerechnet.Im dritten Quartal habe die Hannover Rück unter dem Strich rund 222 Mio. Euro verdient und damit knapp ein Fünftel mehr als ein Jahr zuvor. Die Zerstörungen durch Hurrikan "Ian" in den USA hätten bei dem Konzern mit 276 Mio. Euro zu Buche geschlagen. Zum Vergleich: Die beiden weltgrößten Rückversicherer Munich Re und Swiss Re würden wegen Ian mit einer Schadenbelastung von jeweils weit über 1 Mrd. Euro rechnen.Bei den Anlegern komme die Nachricht gut an. Aus technischer Sicht habe die Aktie mit dem Sprung über das September-Hoch bei 165,70 Euro ein neues Kaufsignal geliefert. Die nächsten Ziele lägen jetzt im Bereich des Allzeithochs von 181,70 Euro. Nach unten würden das Ausbruchsniveau sowie die Horizontale bei 160 Euro absichern. Der Chart der Hannover Rück-Aktie schreie "Kauf mich!", so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 03.11.2022) HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Hannover Rück-Aktie: