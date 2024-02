Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Hannover Rück SE ist mit einem Bruttoprämienvolumen von mehr als 33 Mrd. EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit rund 3.500 Mitarbeitenden auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 170 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong" und A.M. Best A+ "Superior".



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hannover Rück-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, NASDAQ OTC-Symbol: HVRRF) unter die Lupe.Der DAX-Konzern habe in dieser Woche vorläufige Zahlen für 2023 präsentiert. Danach sei es zwischenzeitlich auf ein neues Rekordhoch gegangen. Nun hätten sich die ersten Analysten zu den Zahlen zu Wort gemeldet. Einige Skeptiker gebe es zwar. Die Mehrheit der Bank- und Analysehäuser stehe der Aktie aber positiv gegenüber.Die britische Investmentbank Barclays habe das Votum für Hannover Rück nach den vorläufigen Zahlen zum vergangenen Geschäftsjahr auf "Underweight" mit einem Kursziel von 183 Euro belassen. Die höheren Reserven des Rückversicherers habe Analyst Ivan Bokhmat aber immerhin eher positiv gewertet. Der Konzern nutze auf diese Weise einen positiven einmaligen Steuereffekt.Bokhmat sei einer der wenigen Pessimisten. Etwas mehr traue Tryfonas Spyrou von der Privatbank Berenberg der Aktie zu. Er habe das Rating für Hannover Rück auf "Hold" und das Kursziel bei 225 Euro belassen. Höhere Risikoreserven und solide Vertragserneuerungen hätten die Aktien am Berichtstag beflügelt, habe Analyst Tryfonas Spyroue geschrieben. Die Aufmerksamkeit würden sich nun auf die Kapitalrückflüsse verlagern, die das Geschäftsjahr 2023 betreffen würden. Mehr Klarheit über die Rückstellungen könne es im März mit Gesamtjahresergebnissen geben.Für Deutsche Bank Research laute das Votum "Buy", auch wenn das Kursziel mit 230 Euro nur in etwa auf dem aktuellen Niveau liege. Analyst Hadley Cohen habe die Eckdaten des Rückversicherers positiv gewertet und von typisch konservativen Zielen für das laufende Jahr gesprochen.Auch die DZ BANK habe die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen auf "Kaufen" belassen. Sie sehe den fairen Wert weiter bei 265 Euro. Dem Rückversicherer sei es gelungen, das Preisniveau das siebte Jahr in Folge anzuheben, habe Analyst Thorsten Wenzel geschrieben. Die Portfolioqualität dürfte damit nochmals etwas verbessert worden sein. Das sollte im laufenden Jahr auch zu einer deutlichen Verbesserung der ausgewiesenen versicherungstechnischen Profitabilität führen, da die den Gewinn dämpfende Wiederauffüllung der Rückstellungen abgeschlossen sein dürfte.Das überwiegend positive Echo der Analysten sei berechtigt. Auch DER AKTIONÄR sehe bei der Aktie noch Luft nach oben. Gleiches gelte für den Marktführer Munich Re. Beide Rückversicherer sind stark aufgestellt und vor allem langfristig über jeden Zweifel erhaben, so Michael Herrmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.02.2024)