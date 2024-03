Börsenplätze Hannover Rück-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

252,30 EUR +2,98% (19.03.2024, 10:51)



XETRA-Aktienkurs Hannover Rück-Aktie:

251,30 EUR +2,82% (19.03.2024, 10:37)



ISIN Hannover Rück-Aktie:

DE0008402215



WKN Hannover Rück-Aktie:

840221



Ticker-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HNR1



NASDAQ OTC-Symbol Hannover Rück-Aktie:

HVRRF



Kurzprofil Hannover Rück SE:



Die Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, NASDAQ OTC-Symbol: HVRRF) ist mit einem Bruttoprämienvolumen von mehr als 33 Mrd. EUR der drittgrößte Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit rund 3.500 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 170 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong" und A.M. Best A+ "Superior". (19.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Hannover Rück-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, NASDAQ OTC-Symbol: HVRRF) unter die Lupe.Der Rückversicherer habe gestern die Zahlen für 2023 bestätigt und dabei zugleich eine Dividendenerhöhung bekannt gegeben. Die Hannover Rück-Aktie habe zunächst kaum darauf reagiert. Einen Tag später starte sie dann aber doch als einer der Top-Gewinner des DAX in den Handel. Rückenwind komme u.a. von den Analysten.Die kanadische Bank RBC traue der Hannover Rück-Aktie nach den gestrigen Zahlen und der erhöhten Dividende nun deutlich mehr zu. Analyst Derald Goh habe das Kursziel von 245 auf 283 Euro angehoben. Das Rating sei auf "Outperform" belassen worden. Das und die Nachwehen der gestern vorgestellten Zahlen und Dividendenerhöhungen würden der Aktie heute zu einem Spitzenplatz im DAX verhelfen. Damit notiere der Titel heute zudem erneut auf einem neuen Rekordhoch.RBC-Analyst Goh lobe den deutlichen Aufbau des Kapitalpuffers bei gleichzeitigem Erreichen einer Eigenkapitalrendite (ROE) von 19 Prozent. Mit diesem Wert bleibe Hannover Rück der ROE-Branchenprimus der Rückversicherer. Darüber hinaus bestehe nach wie vor Spielraum für einen weiteren Dividendenanstieg.DER AKTIONÄR traut Hannover Rück ebenfalls noch deutlich mehr zu - sowohl bei der Dividende wie auch beim Kurs, so Michael Herrmann. (Analyse vom 19.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link