- Das Stellenangebot für Nachwuchskräfte wächst weiter, insbesondere das Angebot für gewerblich-technische Ausbildungsplätze.



"Die Situation auf dem Arbeitsmarkt kann uns nicht zufriedenstellen, auch hier findet ein intensiver Standortwettbewerb zwischen vielen Ländern statt", warnte der VDMA-Präsident. Es müsse jetzt gelingen, mehr junge Menschen zum Schulabschluss zu führen und in die duale Ausbildung zu bringen. "Wir müssen die technische Bildung in der Schule verbessern und das Fach Technik einführen. Wir müssen mehr Mädchen für technische Berufe begeistern. Und wir müssen mehr Frauen in Vollzeitarbeit bringen, indem die Zahl der Kita-Plätze und Ganztagsschulen ausgebaut wird. Die Unternehmen wiederum haben die Pflicht, ihre Belegschaften weiterzubilden und ein modernes Arbeitsumfeld anzubieten", sagte Haeusgen.



Standortkriterien für Deutschland und Europa



Um den Industriestandort Deutschland und Europa attraktiv zu halten, müssen jetzt nach Ansicht des VDMA zudem noch andere Stellschrauben gedreht werden. Dazu zählen:



- Bürokratie und öffentliche Verwaltung: Es fehlt eine Erfolgskontrolle für die bisher getroffenen Maßnahmen. Benötigt wird darüber hinaus eine weitere deutliche und nachhaltige Beschleunigung von Genehmigungsverfahren. Es braucht einfachere administrative Prozesse und weniger Bürokratie, insbesondere für den Mittelstand, vor allem mit Blick auf die laufende und kommende EU-Regulierung.



- Unternehmensbesteuerung: Die Ertragssteuerbelastung für Kapitalgesellschaften liegt im Durchschnitt der OECD-Länder bei 23,5 Prozent, in Deutschland sind es 29,9 Prozent. Es braucht ein international wettbewerbsfähiges, innovations- und investitionsfreundliches Steuersystem.



- Arbeitskosten: Deutschland ist mit Arbeitskosten von knapp 47 Euro je Stunde einer der teuersten EU-Maschinenbaustandorte. Ein solches Hochlohnland braucht zwingend mehr Flexibilität am Arbeitsmarkt. Dazu führt an der Verlängerung von Wochen- und Lebensarbeitszeit kein Weg vorbei. Außerdem muss die Fachkräfteeinwanderung weiter entbürokratisiert werden, indem die Zeitarbeit eingebunden wird.



- Digitale Infrastruktur: Deutschland muss den Ausbau der digitalen Infrastruktur enorm beschleunigen, gerade im ländlichen Raum, in dem viele mittelständischen Maschinenbaufirmen ihren Sitz haben.



- Freihandel: Zu guten Standortbedingungen gehört auch, Exportmärkte von Drittländern offenzuhalten und bestehende Handelshemmnisse in Märkten abzubauen. Dafür braucht es Freihandelsabkommen mit den wichtigsten Handelspartnern.



"Deutschland und Europa habe sich gerade in den vergangenen 30 Jahren seit der Gründung des EU-Binnenmarkts eine starke Stellung in der Welt als führender Wirtschaftsraum gesichert. Jetzt gilt es, den großen Binnenmarkt so zu reformieren, dass er auch künftig als Vorbild für viele Regionen dient, mit denen verlässlich Handel getrieben werden kann", erläuterte Haeusgen.



Wie sehr die Entwicklung des EU-Binnenmarkts auch den Maschinen- und Anlagenbau geprägt hat, zeigt die neue Online-Publikation des VDMA, "Maschinenbau in Zahl und Bild". Sie versammelt nicht nur eine große Anzahl von Statistiken und interaktiven Schaubildern aus der Branche, sondern widmet sich auch in mehreren Beiträgen der Erfolgsgeschichte von 30 Jahre EU-Binnenmarkt - unter anderem in einem Interview mit Professor Gabriel Felbermayr, Direktor des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung, sowie einer neuen Folge des Industrie Podcast des VDMA.



Manufacturing-X geht an den Start



Der Maschinen- und Anlagenbau steht mit seinen Produkten im Zentrum industrieller Produktionsprozesse. Die Branche sorgt mit ihren Lösungen dafür, dass die globale Kundschaft aus der produzierenden Industrie die nötige Resilienz entwickeln kann. Zugleich steht der Maschinen- und Anlagenbau im Zentrum neuer, datenbasierter Wertschöpfung rund um die industrielle Produktion. Beispiele hierfür sind die vom VDMA mitentwickelte Weltsprache der Produktion, OPC UA, oder die Industrial Digital Twin Association.



Auf der Hannover Messe 2023 steht nun als nächster Schritt der Aufbau eines föderativen Datenökosystems Manufacturing-X im Fokus. Es geht dabei um die Erschaffung eines offenen und souveränen Datenraums für die Industrie im B2B-Geschäft.



Die Vorteile eines solchen föderativen Datenraums sind:



- Unternehmen können Daten teilen, ohne sie zu verlieren,

- Daten müssen nicht mehr zentral eingespeist werden,

- eine Alternative zu zentralen Plattformen, die bis dato im B2B-Geschäft nicht funktioniert haben, wird entwickelt,

- Informationen können geteilt werden, ohne Kontrolle und Souveränität über die eigenen Daten zu verlieren,

- Die Voraussetzungen für die Entfaltung digitaler Mehrwertdienste sind damit gegeben, die Basis für individuelle Mehrwertdienste der Unternehmen kann gelegt werden.



Der VDMA wird sich mit seiner internationalen Vernetzung in den Aufbau einer entsprechenden multinationalen Manufacturing-X Community einbringen - dies in enger Abstimmung mit dem Partnerverband ZVEI und der Politik. (17.04.2023/ac/a/m)





