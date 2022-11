Paris (www.aktiencheck.de) - Chinas Konjunktur kommt zwar wieder ins Stottern, doch die Börsianer feiern die kleinen Lockerungen der rigiden Corona-Maßnahmen und die staatlichen Stützungsmanöver für den Immobiliensektor, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Binnen Wochenfrist habe der Hang Seng kräftig an Wert zugelegt und habe sich damit wieder von seinem kapitalen Rückschlag im Oktober erholt. Am 31. Oktober sei Hongkongs Leitindex auf 14.600 Punkte zurückgefallen und habe damit ein Niveau wie zur Zeit der weltweiten Finanzkrise von 2008 erreicht. Die Wende sei am 1. November gekommen, als Aktien aus dem Reich der Mitte auf Gerüchte über eine Abmilderung der Null-Covid-Politik hin euphorisch angezogen hätten. Seither habe der Hang Seng um rund 25 Prozent zugelegt. Für Optimismus habe auch die Ankündigung Pekings gesorgt, mit einem Stützungsprogramm den Finanzierungsspielraum illiquider Immobilienentwickler zu erweitern.Beobachter würden dies bereits als breit angelegten Bail-out für die angeschlagene Immobilienbranche deuten. Ob diese Maßnahmen tatsächlich ausreichen würden, um den Sektor zu retten, stehe indes auf einem anderen Blatt. Die am Dienstag gemeldeten schwachen Konjunkturdaten hätten die gute Laune auch nicht trüben können. Im Oktober sei der Umsatz im Einzelhandel im Vergleich zum Vorjahr um 0,5 Prozent zurückgegangen, nachdem er im September noch um 2,5 Prozent gestiegen sei. Auch die Industrieproduktion habe mit fünf Prozent 1,3 Prozentpunkte weniger zugelegt als noch im September. Chancen auf ein versöhnliches Jahresende verspreche auch der Blick in die Geschichte. Im langjährigen Mittel habe der Hang Seng im Dezember rund drei Prozent zugelegt. (18.11.2022/ac/a/m)