Paris (www.aktiencheck.de) - Die Entwicklung des Hang Seng Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) in den vergangenen Monaten gleicht einer Achterbahnfahrt: Ging es zwischen Anfang November und Ende Januar um mehr als 50 Prozent nach oben, folgte in den darauffolgenden zwei Monaten ein Verlust von rund 15 Prozent, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".China-Wachstum mache MutUnterstützend habe hingegen gewirkt, dass sich die Inflation in Festlandchina im März mit einem Plus von 0,7 Prozent weniger stark erhöht habe als erwartet. Zugleich sei der Erzeugerpreisindex mit einem Rückgang um 2,5 Prozent so schnell wie seit Juni 2020 nicht mehr gesunken. Marktteilnehmer würden nun hoffen, dass Peking die Maßnahmen zur Stärkung der Konjunktur weiter verstärke. Der Internationale Währungsfonds sehe das Reich der Mitte mit einem prognostizierten Wachstum von 5 Prozent in diesem Jahr bereits als Treiber der Weltwirtschaft. Würden die IWF-Ökonomen recht behalten, könnte es sich bei der jüngsten Erholung nicht nur um ein Strohfeuer handeln. (14.04.2023/ac/a/m)