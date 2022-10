Wirtschaft zwischen Juli und September wuchs um 3,9 %

Wachstumsziel der Regierung von 5,5 % wird wohl verfehlt

China gelähmt von ständigen Lockdowns und Massentest

Chinas Börsen geraten unter Druck

Was drückt sonst noch auf die Konjunktur in China?

Fachleute gehen davon aus, dass sich auch unter der Neubesetzung der Spitzenämter in China nichts an der umstrittenen Zero-Covid-Politik etwas ändern wird.



Chinas Zentralbank versucht der laufenden Abwertung des Yuan gegenüber dem Dollar Einhalt zu gebieten, hat aber Schwierigkeiten. Die gewisse Hilflosigkeit zeigte sich schon im September dieses Jahres, so die Börsen-Zeitung.



Damals fiel Devisenhändlern auf, dass die People’s Bank of China PBOC immer weiter von den Vorgaben der Analysten für das tägliche Fixing des Mittelkurses abwich.



Wenn die Aktienmärkte schwächeln, werden in der Regel andere Märkte gesucht, wo Investoren mit Renditen rechnen können. Ein solcher Markt zeigt sich mit IMPT im Bereich der nachhaltigen Investitionen.



Geht es nach dem Willen der EU, müssen alle Finanzmakler ihren Kunden demnächst standardmäßig nachhaltige Investments als Alternativen anbieten und sie über die ESG-Kriterien der EU aufklären.



Das Kürzel ESG steht für

Environmental Social Governance

IMPT ist eine der nachhaltigsten Kryptowährungen am Markt und bietet Privatinvestoren die Möglichkeit, mit CO₂-Zertifikaten zu handeln. Diese einmalige Gelegenheit ist auch dank der Blockchain-Technologie möglich, denn die macht alle Transaktionen sicher und nachvollziehbar.



Anleger können im Pre-Sales den Utility-Token IMPT kaufen und erhalten Zugang zur Plattform, wo sie Klimaprojekte ausgewählter Partner unterstützen. Gerade erst hat IMPT die Kooperation mit Amazon bekannt gegeben.



Tokenbesitzer handeln mit den Zertifikaten und können diese auch verbrennen, also vom Markt nehmen. Das hilft der Umwelt und bringt ein von Künstlern gestaltetes NFT ein, mit dem auf OpenSea oder Rarible gehandelt werden kann.



Fazit: Chinas Wirtschaft schwächelt, Investoren verlassen die Börsen der asiatischen Großmacht. Grundsätzlich sind klassische Finanzmärkte derzeit von starken Schwankungen betroffen und viele traditionelle Werte mussten teils drastische Kursverluste hinnehmen.



Da kommen Alternativen wie IMPT genau richtig, denn hier haben Investoren nicht nur die Chance auf überdurchschnittlich hohe Renditen, sondern unterstützen auch aktiv den Klimaschutz. Nachhaltige Anlageformen werden von der EU nicht nur gefördert, sondern auch gefordert. Bald sollen sie in der gesamten Europäischen Union zum Standard gehören. (28.10.2022/ac/a/m)



Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und Digitalisierung bieten ihr den perfekten Background, um über Anwendungsfälle der Distributed-Ledger-Technologie in der globalen Industrie und Wirtschaft zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie selbst in den Krypto-Markt und kann so aus erster Hand über die Finanzmärkte und ihre Entwicklungen und Herausforderungen berichten.



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



News, übermittelt von der aktiencheck.de AG.

Die aktiencheck.de AG veröffentlicht diese News im entgeltlichen Auftrag der Dash 2 Trade Plattform. Für den Inhalt ist das Unternehmen selbst verantwortlich.







