Paris (www.aktiencheck.de) - Nach einem Verlust von gut 8 Prozent im August warten die Marktteilnehmer in Hongkong derzeit auf neue Impulse, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly" im Kommentar zum Hang Seng-Index Von den Schulden in Höhe von umgerechnet 178 Milliarden Euro würden binnen Jahresfrist rund 14 Milliarden Euro fällig - der Immobiliengigant habe aber nur 13 Milliarden Euro in der Kasse. Bei einem Zusammenbruch von Country Garden könnten Baufirmen und Banken in die Bredouille geraten, was die Hoffnung auf eine Erholung der chinesischen Konjunktur zerschlagen würde. Schließlich stehe der Immobiliensektor für ein Viertel der Wirtschaftsleistung im Reich der Mitte.Die fetten Jahre scheinen vorbei: Von 2000 bis 2020 habe das Bruttoinlandsprodukt in der Volksrepublik nach Daten des IWF von umgerechnet 1,2 auf knapp 15 Billionen US-Dollar zugelegt. Dies habe einer Wachstumsrate von 13,4 Prozent pro Jahr entsprochen. Aktuell rechne die Weltbank nur noch mit einem Plus von 5,6 Prozent, und die Wirtschaft sei in die Deflation gerutscht. Bleibe die Hoffnung, dass die FED bei ihrer Sitzung in diesem Monat eine Zinspause einlege: Die Maßnahmen der US-Notenbank seien für den Hang Seng wegen der Bindung des Hongkong-Dollar wichtig - um diese aufrechtzuerhalten, würden die Hongkonger Währungshüter stets den Maßnahmen ihrer US-Kollegen folgen. (Ausgabe vom 08.09.2023) (11.09.2023/ac/a/m)