Hannover (www.aktiencheck.de) - Nicht nur der Energiesektor ist durch starke Preisanstiege gekennzeichnet, sondern auch die Ernährungsindustrie, so die Analysten der Nord LB.Es sei unmittelbar nachvollziehbar, dass sich diese Situation auch in höheren Verbraucherpreisen niederschlage. Da die Konsumenten zudem noch mit absehbar deutlich steigenden Energiekosten belastet würden, würden diese hierauf durch eine Anpassung ihres Einkaufsverhaltens reagieren. Hierbei stehe im Fokus, dass sie ihre wertbezogenen Konsumbedürfnisse nicht vollständig der finanziellen Situation bzw. den finanziellen Erwartungen opfern wollten. Deshalb würden Handelsmarken und Discounter zunehmend zu haltgebenden Sozialmarken, die dies ermöglichen und die bestehende Unsicherheit etwas abfedern könnten. Ergänzt werde dies durch eine höhere Bevorratung und ein gezielteres Einkaufen.Allerdings seien sich die Verbraucher auch darüber im Klaren, dass die Preise auch auf absehbare Zeit weiter ansteigen würden. Inwieweit dies weitere Anpassungen bei verschiedenen Produktgruppen zufolge haben werde, bleibe abzuwarten. Aktuell sei aber davon auszugehen, dass die beschriebenen Entwicklungen fortbestehen würden. Vor diesem Hintergrund sei für Herstellermarken umso wichtiger, dass sie den ethischen Anforderungen der Verbraucher an Lebensmittel gerecht würden und ein glaubwürdiges Narrativ kommunizieren würden. (17.08.2022/ac/a/m)