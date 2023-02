Frankfurt (www.aktiencheck.de) - SOYBEAN befindet sich seit Anfang Oktober 2022 in einem langsamen, aber stetigen Aufwärtstrend, so die Experten von XTB.



Der Preis sei in diesem Zeitraum um über 13% gestiegen. Obwohl sich SOYBEAN in letzter Zeit der unteren Begrenzung der Handelsspanne angenähert habe, sähen die Experten eine Chance für die Bullen, diesen Bereich zu verteidigen, da das fundamentale Bild für Sojabohnen weiterhin optimistisch sei. Die Ernte in Südamerika sei mit großer Unsicherheit behaftet, und auch der Brasilianische Real begrenze das Aufwärtspotenzial für den Preis der brasilianischen Ernte. Dies dürfte die US-Sojapreise unterstützen. Ein potenzielles Ziel liege bei 1.585 Dollar. Eine starke Unterstützung sei bei 1.480 Dollar zu finden. (15.02.2023/ac/a/m)



