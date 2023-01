Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Silber (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) befindet sich seit über einem Monat in einer Seitwärtsbewegung, so die Experten von XTB.



Die Preisbewegungen hätten sich seit Anfang 2023 weitgehend auf die Spanne von 23,35 bis 24,10 Dollar beschränkt. Der Preis sei vor kurzem über die obere Grenze der Spanne geklettert, doch sei der Vormarsch im Bereich von 24,50 Dollar gestoppt worden, wie dies auch bei zwei früheren Ausbruchsversuchen der Fall gewesen sei. Da der Preis im Bereich von 24,50 Dollar erneut drehte, sehen die Experten von XTB die Chance, dass Silber wieder in die Spanne der jüngsten Konsolidierung zurückkehren und sich in Richtung der unteren Begrenzung dieser Spanne bewegen könnte. Potenzielle Ziele würden bei 23,35 Dollar liegen. Ein starker Widerstand sei an der unteren Grenze der Spanne bei 24,60 Dollar - leicht oberhalb des Swing-Levels von 24,50 Dollar - zu finden. (16.01.2023/ac/a/m)



