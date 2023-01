Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der FTSE 100 (UK100) (ISIN: GB0001383545, WKN: 969378) schwankt in der Nähe seines Allzeithochs, da die Anleger die jüngsten Daten vom britischen Arbeitsmarkt verarbeiten, so die Experten von XTB.Unterdessen würden die Anleger ihr Augenmerk auch auf das Weltwirtschaftsforum in der Schweiz richten, wo Rezessionsängste die Schlagzeilen beherrscht hätten. Eine auf dem Gipfel in Davos veröffentlichte Umfrage habe ergeben, dass zwei Drittel der Wirtschaftsexperten des privaten und öffentlichen Sektors in diesem Jahr mit einer weltweiten Rezession rechnen würden, wobei etwa 18% dies für "äußerst wahrscheinlich" halten würden.Aus technischer Sicht bewege sich der FTSE 100 um den Schlüsselwiderstand bei 7.875 Punkten, wo sich die Höchststände vom Mai 2018 befinden würden. Dennoch scheine das bullische Momentum nachzulassen, was sich durch die bärische Divergenz des Momentum-Indikators bestätige. Potenzielle Ziele auf der Unterseite seien bei 7.640 und 7.360 Punkten. Ein starker Widerstand sei bei 8.020 Punkten zu finden. (17.01.2023/ac/a/m)