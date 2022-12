Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bitcoin reagierte auf wichtigen Widerstandsbereich, so die Experten von XTB.



Der Bitcoin habe sich in letzter Zeit erholt. Der Preis habe jedoch gestern einen wichtigen Widerstandsbereich erreicht, in dem die Verkäufer das Ruder übernommen hätten. Der Tageschart zeige, dass es den Käufern nicht gelungen sei, den Bereich zwischen 17.600 und 18.000 Dollar zu überwinden, was eine Wiederaufnahme des Abwärtstrends ankündigen könnte. Darüber hinaus sei ein Shooting Star gebildet worden und der Coin notiere unter dem EMA100. Potenzielle Ziele auf der Unterseite: 16.400 Dollar, 15.500 Dollar und 14.000 Dollar. Ein starker Widerstand sei bei 18.500 Dollar zu finden. (Quelle: xStation5) (15.12.2022/ac/a/m)

