In Reaktion auf die Angriffe der Hamas auf Israel sei der Ölpreis abrupt angestiegen. Es gebe Spekulationen an den Ölmärkten, dass das Friedensabkommen, das in den letzten Monaten zwischen Saudi-Arabien und Israel Fortschritte gemacht habe, nun akut gefährdet sei. Saudi-Arabien habe den USA zugesagt, im Rahmen dieses Abkommens seine Ölproduktion zu erhöhen. Falls das Friedensabkommen platze, werde die Zusage seitens Saudi-Arabiens wohl nicht mehr gültig sein.



Insgesamt werde der Konflikt im Nahen Osten die Unsicherheit auf dem Ölmarkt erhöhen, wie bereits an den stark schwankenden Ölpreisen erkennbar sei. Neben dem Krieg in Israel und den erwarteten Kürzungen seitens der OPEC gebe es einen weiteren bedeutenden Faktor, der zur Unsicherheit auf den Ölmärkten beitrage: die gegenwärtig schwächelnde Wirtschaftslage in den USA und Europa.



Die Ölnachfrageprognose sei für 2023 nahezu unverändert geblieben. Für die USA sei die Prognose nach unten angepasst worden, da eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums erwartet werde. Die Prognose für China sei nach oben angepasst worden, was angesichts der relativ schwachen Konjunkturzahlen überrasche.



Das nächste Ministerialtreffen der OPEC Plus sei für den 26. November 2023 in Wien geplant. Außerordentliche Treffen seien jederzeit möglich. (17.10.2023/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die OPEC Plus hat in den letzten beiden Monaten eine leichte Steigerung ihrer Rohölproduktion verzeichnet, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Im September habe sich die Gesamtproduktion der Organisation auf 37,61 Mio. Barrel/Tag belaufen, wobei 22,85 Mio. Barrel/Tag von der OPEC-10 beigesteuert worden seien und weitere 14,76 Mio. Barrel/Tag von den OPEC-Partner produziert worden seien. Die von der Vereinbarung ausgenommenen Länder, das seien der Iran, Libyen und Venezuela, hätten 4,91 Mio. Barrel/Tag gefördert.