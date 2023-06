Dass sowohl die aktuellen Energiepreise als auch die Energiepreise für den nächsten Winter seit dem Höchststand im letzten Jahr deutlich zurückgehen würden, werde zu einer niedrigeren Inflation führen und Verbrauchervertrauen und -ausgaben erhöhen - dessen sei Bell zuversichtlich. Dies werde einen positiven Kreislauf in den anderen Wirtschaftsbereichen in Gang setzen. "Die Tatsache, dass die europäischen Verbraucher während der jüngsten Krise ihre Ersparnisse erhöht haben, zeigt, wie groß der Spielraum für eine Erholung ist", so Bell. Dennoch werde die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinssätze auch weiterhin anheben müssen. Der Chefökonom erläutere: "Die Löhne steigen, und das wird sich noch beschleunigen, sobald die rückwärtsgerichtete Indexierung dieses Jahr einsetzt."



Die Inflation im Vereinigten Königreich bleibe hartnäckig - und Marktteilnehmer würden für den nächsten Monat eine Zinserhöhung erwarten, der wahrscheinlich eine weitere folgen werde. Der Rückgang der Energiepreise und die Umkehrung der Pfundschwäche würden jedoch bedeuten, dass sowohl die Gesamt- als auch die Kerninflation zurückgehen würden. "Wir gehen allerdings nach wie vor davon aus, dass die Inflation bis zum Jahresende bei etwa drei Prozentpunkten liegen wird", betone Bell. Für den Chefvolkswirt von Columbia Threadneedle würden eine niedrigere Inflation und ein noch nicht ausgeschöpftes "Covid-Sparschwein" bedeuten, dass der britische Verbraucher die Wirtschaft stützen werde, genau wie es in Kontinentaleuropa zu beobachten sei. Eine Erholung der Wirtschaft habe die Menschen wieder ins Arbeitsleben zurückgebracht und das Wachstum unterstützt.



Allerdings sei jede Wirtschaft anders, und der Wohnungsmarkt sei ein Schlüsselmerkmal der britischen Wirtschaft. "Die höheren Zinssätze werden die Hypothekenbesitzer weiterhin belasten, und mit dem Auslaufen der Festzinsperiode dürften die erheblichen Zinserhöhungen besonders spürbar werden", warne Bell. Dieser Gegenwind werde das Verbrauchervertrauen im Vereinigten Königreich stärker belasten als in der Eurozone.



Der Übergang von der quantitativen Lockerung zur quantitativen Straffung sei sehr spürbar gewesen. Der risikofreie Zinssatz sei hochgeschnellt: Die 10-jährigen US-TIPS (inflationsgeschützte Staatsanleihen) würden nun mit über 1,4 Prozent rentieren - gegenüber einer deutlich negativen Realrendite während der Phase der Anleihekäufe durch die Zentralbanken. "Obwohl die jüngsten Nachrichten über Inflation und Zinssätze in die falsche Richtung gingen, sehen Staatsanleihen auf diesem Niveau attraktiv aus", sage Bell.



Während Columbia Threadneedle Aktien insgesamt neutral gegenüberstehe, bewerte Bell US-Aktien jedoch negativ. "Die jüngste Rallye war sehr eng und basierte auf den Gewinnen von nur fünf Aktien, die die gesamte Outperformance des S&P 500 in diesem Jahr übertrafen", erläutere der Chefökonom. Die Gewinnspannen der Unternehmen würden in den USA immer kleiner, und es bestehe immer noch die Möglichkeit einer Rezession. "Im Gegensatz dazu weiten sich die Gewinnspannen in der Eurozone aus, und wir sehen Spielraum für erfreuliche wirtschaftliche Überraschungen, da die Region in den Genuss einer positiven Spirale aus niedriger Inflation und stärkerer Nachfrage kommt", so Bell.



Die US-Zinssätze könnten Ende 2023 unter denen in der Eurozone liegen. Das wäre eine dramatische Veränderung, die zum ersten Mal in der Geschichte des Euro eintrete und zu einem schwachen US-Dollar führe. Die Kreditverknappung in den USA halte an und sei Folge einer strafferen Geldpolitik. Obwohl die Nachrichten über die sinkende Inflation positiv gewesen seien, müssten die Erwartungen an Zinssenkungen verschoben werden, bis die Lohninflation zurückgehe. "Das ist als Folge einer Rezession nach wie vor sehr wahrscheinlich", sage Bell. (14.06.2023/ac/a/m)







