Tradegate-Aktienkurs Halliburton-Aktie:

31,595 EUR +0,89% (24.08.2022, 09:06)



NYSE-Aktienkurs Halliburton-Aktie:

31,22 USD +6,95% (23.08.2022, 22:00)



ISIN Halliburton-Aktie:

US4062161017



WKN Halliburton-Aktie:

853986



Ticker-Symbol Halliburton-Aktie:

HAL



NYSE-Symbol Halliburton-Aktie:

HAL



Kurzprofil Halliburton:



Die Halliburton Company (ISIN: US4062161017, WKN: 853986, Ticker-Symbol: HAL, NYSE-Symbol: HAL) ist einer der führenden Anbieter von technischen Dienstleistungen, Wartungsservices, Planungs- und Entwicklungsservices sowie verschiedener Produkte für Unternehmen aus der Erdöl- und Energieindustrie wie auch der öffentlichen Hand. Die Gruppe bietet eine breite Palette an technischen Dienstleistungen und Produkten für die Förderung und Produktion von Erdöl und Erdgas. Dabei richtet sich Halliburton vorrangig an führende nationale und unabhängige Förderunternehmen mit Tätigkeiten rund um den Globus. Insgesamt werden 13 verschiedene Produkt- und Servicelinien angeboten, die jeweils spezifische Leistungen erbringen. Dazu gehören das Entwickeln und Betreiben von Pipelines, Sandkontrolle, Bohrlochinterventionen, Bohrspülungen, Hochdruckpumpen oder das Lagerstättenmanagement. (24.08.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Halliburton-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Aktie von Halliburton Company (ISIN: US4062161017, WKN: 853986, Ticker-Symbol: HAL, NYSE-Symbol: HAL) unter die Lupe.Seit Mitte Juli stabilisiere sich die Halliburton-Aktie im Bereich der alten Ausbruchszone bei rund 27 USD. Zuvor sei es zu einer deutlichen Verschnaufpause als Reaktion auf die Kursrally seit Anfang 2020 gekommen. Zusammen mit dem Aufwärtstrend seit Herbst 2020 (akt. bei 27,47 USD) entstehe auf diesem Niveau eine massive Kreuzunterstützung. In der Summe notiere das Papier gegenwärtig an einer absoluten "Schaltstelle".Während ein Abgleiten unter das Hoch vom Juni vergangenen Jahres für ein Rebreak der oben genannten Haltezone sprechen würde, ließe ein Spurt über die jüngsten Wochenhochs bei knapp 30 USD das Pendel zugunsten einer erfolgreichen Bestätigung der diskutierten Kreuzunterstützung ausschlagen. Genau dieser Befreiungsschlag sei gestern gelungen, sodass die 38-Wochen-Linie (akt. bei 32,51 USD) ein erstes Erholungsziel definiere, ehe das Maitief bei 33,30 USD wieder auf die Agenda rücke. Bei 38,98/39,74 USD gelte es zudem noch eine Abwärtskurslücke der jüngeren Vergangenheit zu schließen.In der Summe bietet sich derzeit eine interessante Einstiegschance bei der Halliburton-Aktie, zumal Anlegerinnen und Anleger eine enge Absicherung auf Basis der oben genannten Schlüsselmarken heranziehen können, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 24.08.2022)Börsenplätze Halliburton-Aktie: