Bonn (www.aktiencheck.de) - Der SOX-Index, die globale Halbleiter-Benchmark mit 30 Unternehmen, hat seit Jahresbeginn ca. 37% verloren, da die Anleger davon ausgehen, dass die Nachfrage nach Halbleitern aufgrund des rezessiven Umfelds stark zurückgehen dürfte, so die Analysten von Postbank Research.



Darüber hinaus würden die neuen US-Verkaufsbeschränkungen für China die längerfristigen Aussichten erschweren. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis des SOX-Index sei bereits deutlich von 22x auf 16x im Jahr 2022 gesunken. Die Anleger scheinen derzeit in Bezug auf die Halbleitergewinne pessimistischer zu sein als die Analysten, die ihre Gewinnprognosen für 2023 bisher nur um 17% gesenkt haben, so die Analysten von Postbank Research. Obwohl der SOX-Index aufgrund der unsicheren Wirtschaftsaussichten noch eine Weile unter Druck bleiben könnte, hätten sich Rückschläge im Vorfeld von Konjunkturschwächen in der Vergangenheit als gute Einstiegsmöglichkeiten erwiesen.



Ein schwaches Jahr für Halbleiterunternehmen, aus dem sich jedoch interessante Einstiegsmöglichkeiten ergeben könnten. (14.11.2022/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.