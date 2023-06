Um ein wesentliches Element von SI zu verstehen, untersucht UBS AM die Investitionsmöglichkeiten und potenziellen Risiken, die sich aus dem Übergang zu Netto-Null-Projekten und Investitionen in saubere Energie ergeben. Lucy Thomas, Head of Sustainable Investing bei UBS AM, spricht im Bericht über die Individualisierung der Kundenbedürfnisse und die realistischen Möglichkeiten für Vermögensverwalter diese umzusetzen: "Es ist unrealistisch zu erwarten, dass die Nachhaltigkeitspräferenzen der Kunden perfekt übereinstimmen. Moral ist schließlich etwas Persönliches, und die Priorität des einen Anlegers ist dem anderen gleichgültig."



Michele Gambera, Alexander Eisele und Ryan Primmer würden im weiteren Bericht die verschiedenen angebotenen ESG-Benchmarks analysieren, um herauszufinden, welches Niveau und welche Anforderungen sie jeweils bieten würden. Ryan Primmer, Head of Investment Solutions bei UBS AM kommt zu dem Schluss: "Die Vorteile eines konventionellen ESG-Index scheinen die Kosten zu überwiegen."



In einem Gespräch zwischen Professor Partha Dasgupta, einem der weltweit führenden Experten für Umweltökonomie, und Adam Gustafsson, Leiter der Abteilung Quantitative Evidence and Data Science, werde klar: "Naturkapital ist ein Bereich, der nicht länger ignoriert werden kann. Da er untrennbar mit dem Klimawandel verbunden ist, können wir es uns nicht leisten, die Erosion der Natur als separates Thema zu betrachten."



Olivia Muir, Darren Rabenou und Manisha Bicchieri würden sich im Weiteren den globalen Nahrungssystemen widmen und an die Notwendigkeit erinnern, ein produktiveres globales Nahrungsmittelsystem zu schaffen, das den Einsatz natürlicher Ressourcen reduziere und gleichzeitig die Ernährungssicherheit gewährleiste. (28.06.2023/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Der aktuelle Halbjahresausblick 2023 von UBS Asset Management (UBS AM) befasst sich eingehend mit dem Thema Nachhaltiges Investieren ("Sustainable Investing", SI) und dessen Umsetzung, so die Experten von UBS Asset Management.Für UBS Asset Management ist es essenziell, Investmentstrategien auf Langfristigkeit und der Vernetzung von Gesellschaft und Ökosystemleistungen aufzubauen. So heiße es im Halbjahresbericht: "Wir gehen von einer rein finanziellen Interpretation des Begriffs zu einer mehrdimensionalen über, die breitere Werte in den Mittelpunkt stellt."