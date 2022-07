Der Bericht gebe einen Ausblick auf das weitere Jahr:



- Vermögensallokation: Für geduldige Anleger könnte sich ein noch interessanterer Einstiegszeitpunkt für globale Aktien ergeben, wenn es die zyklische Abschwächung der Inflation den Zentralbanken ermögliche, einen Wechsel zu vollziehen, sodass die globale Wirtschaftstätigkeit wieder anziehen könne.



- Klima: Die steigende Inflation habe zu einer deutlichen Verschiebung der Anlegerpräferenzen geführt - der traditionell wertorientierte Ansatz scheine wieder in den Vordergrund zu rücken. Nachhaltige Anleger, die über die bereits "grünen" Anlagen hinausgehen würden, könnten sich mit einem günstigen Einstiegspreis an Unternehmen im Transformationsprozess beteiligen. Dabei handele es sich in der Regel um die Dekarbonisierung emissionsintensiver Altlasten. Diese Unternehmen würden aller Voraussicht nach über kurz oder lang als "grün" und nachhaltig eingestuft werden und im Laufe ihrer weiteren Entwicklung höhere Bewertungen erhalten.



- Hedge-Fonds: Ein Großteil der ersten Jahreshälfte 2022 sei von Ereignissen geprägt gewesen, die die globalen Risikomärkte erschüttert hätten. In diesen turbulenten Monaten hätten Hedge-Fonds im Allgemeinen besser abgeschnitten als Aktien- oder Anleihen-Beta, was daran erinnere, dass die Beimischung einer diversifizierten Hedge-Fonds-Allokation zu traditionellen Portfolios eine gute Diversifizierung darstellen könne, insbesondere in einem schwierigen Marktumfeld.



- Immobilien: Das Modell der Experten habe gezeigt, dass Immobilien einen Inflationsschutz von 78 bis zu 80 Prozent bieten würden, wenn weitere Bedingungen wie reale Zinssätze und variable Immobilienrisikoprämien hinzukommen würden. Allerdings würden die Experten derzeit ein steigendes Stagflationsrisiko sehen, da die Zentralbanken mit steigenden Zinssätzen versuchen würden, die Inflation einzudämmen. (07.07.2022/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Laut dem aktuell veröffentlichten Panorama Halbjahresausblick von UBS Asset Management mit dem Titel "Inflation - Die Herausforderung der Zukunft" schätzen die Marktteilnehmer das wirtschaftliche Umfeld in der zweiten Jahreshälfte 2022 als wachstumsgefährdet ein, so die Experten von UBS Asset Management.Die globale Wirtschaftstätigkeit schwäche sich bereits ab, da die Zentralbanken nach wie vor darauf hinweisen würden, dass eine weitere Verlangsamung erforderlich sei, um die Inflation zu senken.Barry Gill, Head of Investments bei UBS Asset Management, sage: "Die Märkte und Anleger haben sich bemüht, Risiken neu zu bewerten, insbesondere in den wachstumsstärkeren Bereichen der technologischen Disruption. Der S&P 500 ist offiziell in einen Bärenmarkt übergegangen, und zum ersten Mal seit über 20 Jahren korrelieren Anleihen und Aktien positiv miteinander. Die wichtigsten Fragen, die sich Anleger jetzt zu beantworten versuchen, betreffen die Dauer des Inflationsdrucks und die Frage, ob die Zentralbanker in ihrem Eifer die Weltwirtschaft 'versehentlich' in eine Rezession stürzen."