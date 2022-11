"Für puren Optimismus ist es meiner Einschätzung nach noch zu früh. Der aktuelle Bärenmarkt wird noch eine ganze Weile andauern und nicht einfach mit dem Jahreswechsel verschwinden. Auch wenn die Kurse jüngst wieder etwas gestiegen sind, ist das noch kein Zeichen dafür, dass die Bären jetzt im Winterschlaf sind. Die Kurse spiegeln lediglich die Hoffnung wider, dass die Fed die Zinsen langsamer steigen lässt als zunächst vermutet", so der Experte. "Es könnte noch eine ganze Weile dauern, bis die Kurse den Boden erreicht haben und den Turnaround schaffen. Für Anleger ist dieses Marktumfeld schwer zu navigieren, insbesondere dann, wenn man den Tiefpunkt genau abpassen will."



Für Investoren und Anleger sei das richtige Timing beim Einstieg eine echte Herausforderung, da sich viele Faktoren nicht definitiv vorhersagen lassen würden. "Fakt ist, dass es fast immer sinnvoller ist, zu warten und den Tiefpunkt knapp zu verpassen, als zu früh einzusteigen und zunächst die Verluste mitzunehmen. So lässt es sich auch vermeiden, auf einen kurzfristigen Kursanstieg hereinzufallen, nach dem es weiter bergab geht. Doch auch wenn man all diese Ratschläge beherzigt ist es sehr schwierig, die Märkte so zu timen, dass man die Phase der aufkeimenden Hoffnung genau erwischt."



Doch dafür, dass diese Phase der hoffnungsvoll steigenden Kurse im kommenden Jahr kommen könnte, sehe Sadowski durchaus Chancen. "Es dürfte zunächst noch einmal bergab gehen, doch dann könnte das Blatt sich im Laufe des kommenden Jahres wenden und wir könnten in die frühe Phase eines Bullenmarktes eintreten. Anleger sollten daher vorsichtig bleiben, jedoch ganz genau hinsehen, um die Chancen die sich dann bieten nicht zu verpassen." (Ausgabe vom 24.11.2022) (28.11.2022/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Das Jahr 2022 neigt sich langsam, aber sicher dem Ende zu und noch immer haben die Bären an den Aktienmärkten das Zepter fest in der Hand, so die Experten von LYNX Broker.Viele Anleger würden ihre Hoffnung daher auf das kommende Jahr 2023 setzen, frei nach dem Motto "Neues Jahr, neues Glück". Auch Sascha Sadowski, Marktexperte beim Online-Broker LYNX, sei vorsichtig optimistisch, dass 2023 die Wende an den US-Börsen bringen könnte. Er warne allerdings davor, dass es bis dahin noch ein steiniger Weg werden könnte.