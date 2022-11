Aufschluss, wie es auf dem breiten Markt aussehe, gebe zum Beispiel die monatliche Fondsmanagerumfrage der Bank of America. Im Oktober habe es dazu auf Bloomberg geheißen, die Stimmung unter Fondsmanagern in Bezug auf Aktien und das globale Wirtschaftswachstum signalisiere "eine vollständige Kapitulation". Ebenso habe Bloomberg berichtet, dass Anleger derzeit 6,3% ihrer Portfolios in bar halten würden - einen so hohen Wert habe es seit April 2001 nicht gegeben. Zudem würden 49% der befragten Fondsmanager Aktien untergewichten. "Tatsächlich hat sich die Stimmung im Laufe des Jahres merklich eingetrübt", beobachte Schmitt. "Vergleichbare Umfragen bestätigen dies. Dennoch ist es verfrüht, angesichts der oben genannten Zahlen bereits von einer Kapitulation zu sprechen."



Die größte Diskrepanz unter Marktteilnehmern sehe der Portfolio Manager jedoch zwischen Meinung und Positionierung der Marktteilnehmer: "Während es durchaus schwierig bis nahezu unmöglich ist, angesichts der Vielzahl an weltweiten Krisenherden einen positiven Ausblick zu zeichnen, zeigen die strategischen Positionierungen und großen Mittelbewegungen noch ein anderes Bild." Einzig europäische Aktienfonds hätten seit Jahresbeginn signifikante Mittelabflüsse ausgewiesen. In anderen Regionen der Welt kämen die Mittelzuflüsse gerade erst ins Stocken, so der Portfolio Manager. "Und das nach einem Jahr 2021, in dem die Mittelzuflüsse in Aktienfonds laut Zahlen von Goldman Sachs in etwa so hoch waren wie in den vorangegangen 20 Jahren zusammen", betone Schmitt.



"Aus zahlreichen Gesprächen mit Kunden und anderen Marktteilnehmern lässt sich die gegenwärtige Gemütslage vieler Anleger am besten mit ‚angespannt‘ zusammenfassen. Die Herausforderungen sind bekannt, aber die Theorie sowie die Erfahrungen der letzten Jahre haben gelehrt, dass Aussitzen eine veritable Strategie sein kann",erkläre Schmitt. "Zumindest war sie in der Vergangenheit eine sinnvolle Strategie. Denn auch in der globalen Finanzkrise ist schließlich die Welt nicht untergegangen und Börsenindizes haben irgendwann wieder neue Höchstkurse erreicht."



Aussitzen sei dagegen nicht die bei Ethenea verfolgte Strategie, betone Schmitt: "Wir agieren lieber! Auf Herausforderungen, auf Gefahren, auf eine sich verändernde Welt. Wir wissen, dass viele Anleger ihre eigene psychische Risikotragfähigkeit tendenziell überschätzen. Dass oft erst dann reagiert wird, wenn sich Panik ausbreitet. Hiervor möchten wir unsere Anleger bestmöglich schützen, indem wir unser Management nicht nur auf langfristigen, sondern auch auf mittelfristigen - und wo möglich gar kurzfristigen - Kapitalerhalt ausrichten."



Komme die große Kapitulation am Ende wirklich?



"Glaubt man den volkswirtschaftlichen Prognosen, so wird die gegenwärtige wirtschaftliche Schwächephase nicht mit deutlich erhöhter Arbeitslosigkeit einhergehen", erkläre Schmitt. Laut dem jüngsten Quartalsbericht der Bank of America hätten zumindest die amerikanischen Bankkunden aktuell noch deutlich höhere Einlagen, als es vor der Corona-Pandemie der Fall gewesen sei. "Das sind gute Gründe, warum die gefallenen Kurse bis dato keinen gesteigerten Leidensdruck auf die Anleger ausüben", sage der Portfolio Manager. "Dennoch bleiben wir bis auf Weiteres eher vorsichtig. Das laufende Jahr hat schließlich bewiesen, dass die Kursrückgänge auch ohne Kapitulation der Anleger bisweilen sehr empfindlich ausfallen können." (21.11.2022/ac/a/m)







