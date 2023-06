Wien (www.aktiencheck.de) - Der schwedische Modehändler H&M (ISIN: SE0000106270, WKN: 872318, Ticker-Symbol: HMSB, NASDAQ Stockholm-Symbol: HM.B) (+18,2%) gab gestern seine Zahlen für das zweite Quartal bekannt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der US-Sportartikelhersteller Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) (+0,3%) habe am Donnerstag die Erwartungen für den Quartalsumsatz übertroffen. Der Sportbekleidungshersteller habe von einer Erholung in China profitieren können, die Margen seien jedoch aufgrund höherer Kosten unter Druck geblieben. Im nachbörslichen Handel habe die Aktie des Unternehmens Abschläge hinnehmen müssen.Beim Autoerzeuger Renault (ISIN: FR0000131906, WKN: 893113, Ticker-Symbol: RNL, Euronext Paris-Symbol: RNO, NASDAQ OTC-Symbol: RNSDF) (+5,0%) verlaufe das bisherige Geschäftsjahr besser als erwartet. Folglich habe das Unternehmen gestern das Gewinnziel erhöht und die Aktie habe einen satten Kursgewinn verbuchen können. (30.06.2023/ac/a/m)